Le Bayern Munich remporte son 35e titre de champion d’Allemagne !

Il y a deux ans, le Bayer Leverkusen avait mis fin à 11 années de domination bavaroise en remportant la Bundesliga sans la moindre défaite. Une parenthèse qui avait sonné comme un avertissement à Munich. La saison suivante, sous les ordres d’un Vincent Kompany fraîchement débarqué de Burnley avec sa réputation de tacticien offensif, mais zéro expérience à ce niveau, le Bayern reprenait son bien et redevenait champion d’Allemagne. Et cette saison, les Bavarois ont définitivement mis tout le monde d’accord. Ce dimanche, après la défaite de Dortmund à Hoffenheim la veille (2-1), une victoire face à Stuttgart à l’Allianz Arena suffisait à officialiser le titre. Le Bayern s’est chargé de la formalité en s’imposant (4-2) pour s’adjuger son 35e titre de champion d’Allemagne.

La suite après cette publicité

Auteur d’un exercice 2025-2026 de haute volée, le Bayern Munich a tout écrasé sur son passage et s’est offert des records complètement dingues. Meilleure attaque de Bundesliga et de loin, le Bayern tourne à 3,6 buts marqués par match en moyenne, loin devant Dortmund et Stuttgart (2). Avant ce sacre, les Bavarois avaient déjà pulvérisé le record du nombre de buts marqués sur une saison de Bundesliga en empilant plus de 105 réalisations, effaçant une marque vieille de plus de 50 ans. Meilleure défense également, avec seulement 0,9 but encaissé par match, un ratio impressionnant pour une équipe dont le style de jeu repose sur une possession haute et un pressing ultra-offensif.

Un triplé encore possible

Cette année, Vincent Kompany a notamment pu compter sur Harry Kane qui a marché sur l’eau. Cinquante buts toutes compétitions confondues pour son deuxième exercice en Bavière. Derrière lui, le duo Olise-Luis Díaz a été dévastateur avec le Français qui a été sur son petit nuage pendant toute la saison affichant aussi des statistiques assez dingues. « C’est incroyablement difficile de battre des records au Bayern Munich. C’est quasiment impossible. Battre ce record de buts, c’est vraiment une très bonne chose pour les joueurs », déclarait-il après la démonstration contre Sankt Pauli (5-0) le week-end précédent. Cette fois encore, le club allemand a remporté le titre avec la manière, dominant une concurrence moins armée, il est vrai.

La suite après cette publicité

Ce sacre referme définitivement la parenthèse douloureuse de la saison du Bayer Leverkusen. Et cette saison, le message est encore plus fort parce que le Bayern n’a pas seulement dominé le championnat, et ce qui rend cette saison encore plus exceptionnelle, c’est évidemment l’ambition européenne du club. Le Bayern Munich est en demi-finale de la Ligue des Champions, où il affrontera le PSG, tenant du titre européen. Un choc de titans qui s’annonce comme l’un des grands rendez-vous de la saison. En C1, les Bavarois ont déjà éliminé le Real Madrid en quarts de finale. En Coupe d’Allemagne également, le Bayern est toujours en lice. Un triplé Bundesliga-Coupe d’Allemagne-Ligue des Champions est encore mathématiquement possible. La dernière fois qu’un club allemand réalisait pareil exploit, c’était le Bayern lui-même en 2013. Ce titre d’aujourd’hui n’est donc peut-être que le premier acte d’une saison historique. Et si Kompany va jusqu’au bout, il rejoindra les plus grands entraîneurs de l’histoire du club. Et ce sera mérité !