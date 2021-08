L'OL fait la présentation d'Emerson

La suite après cette publicité

L'OL tient enfin son latéral gauche pour cette saison. Et quelle belle recrue ! Au terme de négociations âprement disputées avec Chelsea, et malgré l'apparition tardive de Naples dans ce dossier, Emerson (27 ans) a fini par dire oui aux Gones. Le tout récent champion d'Europe avec l'Italie est prêté une saison sans option d'achat par le dernier vainqueur de la Ligue des Champions. De quoi rassurer les supporters lyonnais et Peter Bosz, alors que le début de saison est manqué mais le joueur promet d'être à la hauteur et de faire aussi bien que ses prédécesseurs italiens dans la capitale des Gaules.

«Je suis très content. C’est un grand club. J’étais heureux quand le club m’a contacté. J’ai hâte de pouvoir aider mes coéquipiers cette saison. Je suis un joueur qui aime jouer un foot offensif. J’essaye de toujours d’aider l’équipe de la meilleure manière en attaquant et en défense. Je suis un joueur impliqué et professionnel, je m’adapte pour aider l’équipe. Mon objectif est de faire comme Fabio Grosso et de remporter un titre ici », assure l'intéressé, qui s'est exprimé dans une vidéo publiée par l'OL sur les réseaux sociaux.

Juninho est ravi

Juninho a lui aussi pris la parole. «C’est un joueur qui joue en Europe depuis longtemps. Il a la double nationalité (brésilienne et italienne). Il connaît le haut niveau. On savait depuis la fin de saison dernière qu’il fallait chercher deux arrières gauches parce qu'on a senti que Melvin (Bard) pouvait partir. Youssouf (Koné), on allait le prêter. On a réussi à amener Henrique pour être une 2e option. On cherchait un profil comme Emerson. L’opportunité était là», détaille le directeur sportif lyonnais, plutôt heureux de son coup.

On devrait rapidement voir le joueur à l'œuvre car Emerson pourrait même être disponible dès ce week-end. «Avoir des Brésiliens dans le groupe, ça a pesé un peu. On espère qu’il sera performant. C’est un prêt mais on espère qu’il va se plaire. Il connaît Lyon car il est venu ici avec la Roma et si tout va bien on espère l’avoir dimanche (face à Clermont), explique Juninho. C’est un arrière très équilibré. Il est formé au foot en salle, il a cette touche technique. Il aime participer au jeu. Il est sérieux aussi dans les duels et défensivement, et son expérience va apporter pas mal de choses j’espère.» Élément de réponse dès dimanche.