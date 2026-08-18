José Mourinho a pris de grandes décisions dans la hiérarchie du Real Madrid

La pré-saison estivale s’achève sur un bilan comptable immaculé pour José Mourinho sur le banc madrilène. Avec cinq victoires et un nul en six rencontres amicales, le Real Madrid aborde son premier déplacement de Liga face à l’Espanyol (samedi, 21h30) porté par une dynamique très positive. Restant sur 243 minutes sans concéder le moindre but, le collectif a affiché une vraie solidité lors des derniers matches madrilènes et cela contraste forcément avec les derniers passages de Xabi Alonso et Alvaro Arbeloa. Toutefois, ce tableau flatteur masque une autre réalité. Entre retours échelonnés de vacances et joueurs bloqués à l’infirmerie, le technicien portugais n’a pas encore pu aligner son équipe-type. Toutefois, de premières tendances semblent se dessiner clairement.

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José Mourinho va installer un 4-2-3-1

Comme le rapporte AS ce mardi, le passage au 4-2-3-1 s’impose désormais comme le schéma tactique de référence aux yeux de José Mourinho. Ce système vise à intégrer harmonieusement ses quatre attaquants intouchables selon nos confrères ibériques : Yan Diomandé, Jude Bellingham, Vinícius Júnior et Kylian Mbappé. Pour l’heure, ce quatuor n’a pas encore évolué ensemble en compétition amicale. Lors du dernier test face à Schalke 04, Diomandé, Bellingham et Vinícius ont bien partagé le terrain pendant 25 minutes, mais en l’absence du capitaine de l’équipe de France, c’est le jeune Carlos Espí qui occupait la pointe de l’attaque.

Malgré l’échec de la venue de Rodri, José Mourinho compte énormément sur Bernardo Silva. Aligné parfois dans un profil de milieu axial ou de meneur excentré, le Portugais occupe un rôle hybride que pourrait aussi occuper Bellingham au cours de la saison. Dans le double pivot, la concurrence s’annonce particulièrement féroce entre Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde et Bernardo Silva pour deux places de titulaires. Eduardo Camavinga semble plus en retrait à en croire le média espagnol. Bien que très utilisé lors de la préparation en raison de sa présence dès le premier jour, Camavinga ne semble toujours pas partir dans la peau d’un titulaire.

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Carlos Espi est passé devant Endrick

La ligne défensive est, elle aussi, restée en chantier tout au long de l’été sous le coup de multiples absences. À gauche, l’arrivée tardive du champion du monde Marc Cucurella et l’indisponibilité de Ferland Mendy ont offert un temps de jeu massif à Álvaro Carreras, joueur le plus utilisé de la pré-saison. Quoiqu’il arrive, AS indique que Cucurella sera indiscutable cette saison. Dans le couloir droit, le temps de jeu a été équitablement partagé entre Trent Alexander-Arnold et Denzel Dumfries. Les deux hommes seront en concurrence pour une place de titulaire. Dans l’axe, en attendant le retour d’Éder Militão et la remise sur pied de Raúl Asencio, la charnière centrale s’est articulée autour d’Antonio Rüdiger, Dean Huijsen et Ibrahima Konaté. Il est encore difficile d’imaginer quelle sera la paire alignée samedi pour le premier match de championnat.

Devant, l’animation offensive offre déjà plusieurs certitudes et de belles promesses sur le banc. Si le quatuor Diomandé-Bellingham-Vinícius-Mbappé part avec une longueur d’avance, Arda Güler a parfaitement rentabilisé ses titularisations en meneur de jeu avec deux passes décisives. Prouvant que le 4-2-3-1 lui offre un cadre idéal alors qu’il n’a jamais évolué à ce poste depuis son arrivée en Espagne, il est considéré comme le super-sub numéro 1 de Mourinho. Pour le reste, Brahim Díaz s’affirme comme une option privilégiée sur le flanc droit, tandis que le jeune Carlos Espí a bousculé la hiérarchie en s’imposant comme la doublure numérique de Mbappé devant Endrick. Reste à savoir si des changements seront nécessaires dans les prochaines semaines.