Paris FC : tentative d’incendies au centre d’entraînement d’Orly

Le club de la capitale était à deux doigts de la catastrophe ! En effet, le centre d’entraînement du Paris FC a été visé par une tentative d’incendie la veille de son match de Ligue 1 contre Lille. D’après les informations du Parisien, les faits se seraient déroulés dans la nuit de samedi à dimanche, dans la ville d’Orly. Deux individus, toujours non identifiés, auraient versé de l’essence sur les grilles d’entrée du lieu. Les agents de sécurité présents sur le site ont aperçu les coupables vers une heure du matin et ont même réussi à les faire fuirent, permettant d’éviter le départ de feu miraculeusement.

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Cependant, cette tentative d’incendie s’est répétée… quelques heures plus tard dans les environs. Par ailleurs, le quotidien affirme qu’un engin de chantier a été touché, ce qui a endommagé ce véhicule. L’enquête est en cours, mais rien n’a encore été communiqué, malgré l’intervention des services de police qui chercherait les responsables. Et si cet événement est assez rare, pour le PFC, ce n’est malheureusement pas la première fois que cela arrive. En septembre 2025, plusieurs véhicules avaient été endommagés.