Chelsea : Florent Malouda revient sur son trio avec Didier Drogba et Nicolas Anelka

La fin des années 2000 et le début des années 2010 ont marqué l'avènement de Chelsea. Racheté en 2003 par le milliardaire russe Roman Abramovitch, le club de Londres est devenu un élément fort du football anglais et européen. De nombreux grands joueurs sont passés par Stamford Bridge, mais peu d'entre eux peuvent se targuer d'avoir remporté la Ligue des Champions avec le club. Florent Malouda fait partie de ce cercle très fermé. Dans un entretien accordé à Sportsmail, l'ancien international français (80 sélections, 9 buts) est revenu sur le trio d'attaque qu'il formait avec Didier Drogba et Nicolas Anelka.

«J'ai joué avec Didier avant (à Guingamp, ndlr) mais je n'avais jamais joué avec Nicolas Anelka. Pour moi, il était l'un des pionniers lorsqu'il était à Arsenal, c'était un modèle, et pouvoir le soutenir, lui et Didier, en attaque, chacun concourant pour le Soulier d'or avec autant de buts, et être impliqué dans ces opportunités offensives était formidable», explique l'ancien joueur de l'OL. En termes d'efficacité offensive, peu d'équipes ont fait mieux que le Chelsea de la saison 2008-2009 avec 103 buts inscrits en 38 matchs de championnat, le trio d'attaque jouant forcément un rôle. «Cette année-là, tout le monde marquait. Nous étions capables d'exercer une telle pression, que ce soit dans le jeu ouvert, sur des coups de pied arrêtés ou sur des penalties. Nous avions tellement de façons différentes de marquer et si l'un ne marquait pas, il aidait l'autre. Nous partagions les buts, c'était un sentiment formidable.»