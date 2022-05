MU : Erik ten Hag convoque une première réunion et peaufine son staff

Le nouveau manager de Manchester United, Erik ten Hag, a convoqué jeudi une réunion à Amsterdam. Auréolé du titre de champion des Pays-Bas avec l'Ajax, le technicien néerlandais de 52 ans ne s'est pas attardé dans les célébrations. Le voilà au travail, prêt à endosser le costume de manager des Red Devils. Le Sportsmail explique que Steve McClaren a été convoqué dans la capitale des Pays-Bas dans le cadre des discussions - ce qui laisse supposer que Ten Hag souhaite l'enrôler dans son staff. Durant cette réunion stratégique, étaient également présents l'assistant de longue date de Ten Hag, Mitchell van der Gaag, mais aussi un membre de l'équipe de recrutement de United, qui serait le directeur du football John Murtough.

La suite après cette publicité

La présence de McClaren, 61 ans, laisse supposer que l'ancien sélectionneur des Three Lions (2006-2007) devrait faire son retour chez les Red Devils, où il avait officié comme assistant d'Alex Ferguson et participé au triplé en 1999. McClaren a travaillé avec Ten Hag lors de la première saison de l'Anglais au FC Twente en 2008-09 - le Néerlandais étant l'assistant de l'Anglais. Les rôles devraient désormais être inversés. Nul doute que la connaissance de United et de la Premier League de l'ancien coach de Newcastle sera un véritable atout pour Erik Ten Hag, qui après avoir dirigé aux Pays-Bas et en Allemagne (Bayern II), va découvrir un nouvel environnement.