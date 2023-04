Rennes : Bruno Genesio évoque son avenir en cas de non qualification européenne

En milieu de semaine, RMC Sport annonçait que l’entraîneur français Bruno Genesio envisageait de quitter le Stade Rennais, non seulement en raison de désaccords sur les mercatos récents, mais aussi car il serait lassé par le métier de coach. Si son club a démenti toute envie de départ, le principal intéressé a évoqué ces rumeurs de départ, tout en confiant ses ambitions pour la fin de saison en cours.

«J’ai deux ans de contrat en fin de saison, si on n’est pas européens, ce sera un échec personnel, on verra à ce moment-là. Le club a bien communiqué suite à l’info relayée par une radio (RMC, ndlr). Je n’ai rien d’autre à ajouter, pour ma situation perso ou par rapport au Stade Rennais», a déclaré le technicien breton avant de se déplacer sur la pelouse de l’OL, club qu’il a connu en tant que joueur (1985-1995) et entraîneur (2015-2019).

