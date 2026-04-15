Bayern Munich - Real Madrid : les notes du match

Une semaine que le Real Madrid martèle à qui veut l’entendre qu’une remontada est possible à l’Allianz Arena. La défaite au Santiago-Bernabéu (2-1) n’a pas installé de doute dans la tête des Madrilènes, qui n’ont plus que cette Ligue des Champions en tête après avoir dit adieu à la Liga. Au contraire, et malgré la suspension de Tchouaméni et les blessures de Courtois, Asencio et Rodrygo, Arbeloa affichait sa confiance dans son onze de départ où il titularisait Diaz, Güler, Bellingham et Valverde dans une sorte de 4-4-2 où Mbappé et Vinicius s’associaient. Le technicien faisait même un pari osé en alignant Ferland Mendy dans le onze de départ, 258 minutes cumulées seulement cette saison, pour défendre sur Michael Olise. Tous ces ingrédients ont mis seulement 35 secondes à faire recette.

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La faute à une énorme erreur de Neuer sur sa première relance. L’Allemand manquait son dégagement du gauche dans une zone où seul Güler traînait. Le Turc reprenait en première intention et marquait de 30 mètres dans le but vide (0-1, 1e). Le Real Madrid avait déjà comblé son retard sur l’ensemble des deux matchs… le temps de 5 petites minutes. Sur un corner tiré par Kimmich, Lunin, bloqué, ratait sa sortie pour offrir à Pavlovic le but de l’égalisation (1-1, 6e). Le match se normalisait, après cette entame tout feu tout flamme, sans se tranquilliser. Les Bavarois, sûrs de leurs forces et de leur collectif rodé, le même qu’il y a une semaine, prenaient la direction des débats. Ils affichaient leur mainmise sur le jeu, tant dans la circulation du ballon que lors de sa perte, et Lunin devait s’employer sur la frappe de Kimmich (27e).

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Une première période de folie pure

Les Espagnols se resserraient sous l’orage et ressortaient sur de rares contres (18e, 21e). C’est pourtant Güler qui donnait un nouvel avantage à son équipe d’un coup-franc bien travaillé, sur lequel Neuer a fait sentir ses appuis de quadragénaire (1-2, 29e). On partait bel et bien sur les bases d’une soirée hors du commun. Le Bayern ne s’affolait pas et repartait à la conquête de la surface adverse. Gnbary a rapidement eu une situation (34e), Stanisic aussi (37e), entravé les deux fois par Lunin. L’insistance a fini par obtenir gain de cause au terme d’une phase de jeu interminable. Kane profitait du placement à désirer d’Alexander-Arnold, et concrétisait parfaitement une superbe initiative d’Upamecano (2-2, 38e). Tout le mérite revenait à ces Munichois face à une équipe dominée et pas vraiment dangereuse, mais qui sait exploiter la moindre micro-erreur comme personne. Ce fut encore le cas avant la pause.

Après un tir de Vinicius sur la barre en bout de course (41e), Kylian Mbappé remettait le Real devant en étant à la conclusion d’un contre supersonique emmené par son compère brésilien (2-3, 42e). Le Bayern revenait sur la pelouse avec les mêmes intentions, Stanisic en moins et Davies en plus pour faire passer Laimer sur le côté droit de la défense. Néanmoins, le collectif allemand parvenait moins à trouver des décalages et manquait de créativité, tout en étant à la merci de la létalité du Real. La belle reprise de Mbappé (55e), contrée par Neuer façon volley, et la tentative de Valverde (66e), elle aussi repoussée par le gardien, venaient le rappeler. Seuls les numéros individuels (68e, 77e) d’un Olise gagné par l’agacement répondaient. Le Bayern ne rayonnait plus. On se dirigeait vers la prolongation jusqu’à ce second jaune récolté si bêtement par l’entrant Camavinga, coupable d’avoir gardé le ballon trop longtemps (86e). Dans la foulée et regonflé par sa supériorité numérique, le champion d’Allemagne égalisait par Luis Diaz (3-3, 89e), et l’emportait même grâce à un but formidable d’Olise (4-3, 90e+4) pour forcer sa qualification pour les demi-finales, où il retrouvera le PSG.

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- l’homme du match : Kane (7,5) : de loin le meilleur buteur en Europe avec 49 buts en 41 matchs avant la rencontre, l’attaquant anglais a été fidèle à lui-même. Très actif, il a livré un duel physique constant avec Rüdiger. Toujours bien placé, il a fait parler son sens du but en inscrivant une réalisation clinique à la 37e minute sur une superbe passe d’Upamecano (2-2). Une frappe enroulée à bout portant, imparable. Il a ainsi inscrit son 50e but de la saison toutes compétitions confondues. L’ex-joueur des Spurs a été en difficulté en seconde période, bien muselé par la défense du Real. Encore bien placé, Harry Kane s’est offert une nouvelle passe décisive à la dernière seconde, sur le but de Michael Olise (4-3).

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Bayern Munich

- Neuer (2) : auteur d’un match héroïque à l’aller au Bernabéu, le gardien allemand avait relancé le débat autour d’une éventuelle place de titulaire pour la Coupe du Monde 2026. Mais cette fois, le scénario a été totalement cruel pour lui. Le portier bavarois a complètement manqué sa relance et a offert un but tout fait à Arda Güler, se rendant directement coupable sur l’ouverture du score madrilène. Il a tenté de se remobiliser ensuite en simplifiant son jeu au pied afin de retrouver de la confiance, et s’est imposé sur un centre dangereux de Vinícius à la 27e minute. Mais quelques instants plus tard, il a encore craqué sur un coup franc d’un Güler intenable : pas assez serein, il a mal repoussé le ballon de la main gauche, laissant filer le ballon au fond alors qu’il semblait sur la trajectoire… En grande difficulté, il n’a ensuite rien pu faire face à Mbappé à la 42e minute, s’inclinant à bout portant face au capitaine des Bleus. Une première période très compliquée, à l’opposé total de sa prestation à l’aller. Il a enfin gagné son duel d’une main ferme face à Mbappé (56e), puis face à Valverde (65e).

- Laimer (5,5) : titularisé sur le flanc gauche de la défense bavaroise, il a souvent été confronté à Kylian Mbappé, positionné dans l’axe, mais il a beaucoup penché sur le côté droit en première période. L’Autrichien s’est montré solide dans ses interventions, notamment à la 18e minute où il a stoppé net l’attaquant français grâce à un tacle parfaitement maîtrisé. Une intervention autoritaire qui a illustré sa bonne première période. Laimer a glissé et a offert un contre éclair au Real Madrid à la 69e. Ensuite, il a obtenu un coup franc bien placé à la 75e.

- Tah (6) : aligné à gauche en défense centrale, il a entamé la rencontre avec sérieux, en livrant une entame plutôt solide. Mais il a ensuite souffert face aux vagues offensives madrilènes, particulièrement sur les appels répétés de Mbappé dans la profondeur, principalement dans l’axe, mais aussi sur le côté droit. Malgré cela, il est resté propre dans ses relances et n’a pas commis d’erreur majeure, à l’image de son compère en défense. Il est resté solide et appliqué en seconde mi-temps.

- Upemecano (7) : titulaire indiscutable sous les ordres de Vincent Kompany, l’international français a affiché toute son autorité en première période. Il a remporté la majorité de ses duels, notamment face à Vinícius dans la profondeur, en réalisant plusieurs retours défensifs impressionnants. Très à l’aise, il s’est également distingué offensivement en étant décisif : il a parfaitement lancé Harry Kane, qui a marqué dans la foulée (2-2, 37e). Une première période vraiment très complète. Il a poussé "Vini" à l’erreur à la 63e, en accompagnant parfaitement le Brésilien.

- Stanišić (5) : sur son habituel couloir droit de la défense, il s’est illustré avec une action digne d’un attaquant à la 36e minute. Stanišić s’est infiltré dans la défense madrilène avant de déclencher une frappe très puissante, finalement bien captée par Lunin. Toutefois trop neutre en première période, il a été remplacé par Alphonso Davies (5) à la pause. L’entrant s’est beaucoup plus projeté offensivement, comme à la 65e, où il a cependant été stoppé par Lunin. Il a tenté sa chance de loin, mais il a buté sur Valverde (68e).

- Kimmich (7) : véritable meneur de jeu du Bayern, il a une nouvelle fois été titularisé au cœur du jeu. Le milieu allemand a été décisif très tôt en délivrant un corner parfait pour Pavlović, buteur de la tête (1-1, 6e). Très important pour poser le pied sur le cuir, il a su temporiser le jeu et dicter le rythme, mettant en difficulté les Madrilènes. Il a tenté sa chance à plusieurs reprises, notamment avec une frappe lourde contrée (22e), puis un véritable missile du gauche à la 26e minute, repoussé par Lunin. Il a été réellement actif et influent.

- Pavlović (6) : encore préféré à Leon Goretzka, il a été aligné aux côtés de Kimmich au milieu de terrain. L’international allemand a rapidement marqué les esprits en égalisant dès la 6e minute sur une tête parfaitement ajustée sur corner, prenant le dessus sur Lunin (1-1). Bien placé, serein dans son geste, Pavlović a inscrit son 4e but toutes compétitions confondues cette saison. Il est resté propre dans son jeu tout au long de la rencontre.

- Gnabry (4) : en soutien de Harry Kane dans un rôle de numéro 10, il a beaucoup participé aux efforts défensifs en première période. Préféré à Jamal Musiala, il a néanmoins été assez discret dans l’animation offensive. Il a tenté sa chance à la 34e minute du pied gauche, mais sa frappe, trop molle, n’a pas inquiété le gardien adverse. Il a, assez logiquement, été remplacé par Jamal Musiala à la 61e. Musiala a apporté toute sa fougue en seconde mi-temps, mais n’a jamais vraiment réussi à prendre l’ascendant. Il a été décisif en servant parfaitement Diaz avant son but.

- Diaz (7) : toujours très actif sur son côté gauche, l’ailier colombien s’est montré dangereux à plusieurs reprises. Il a apporté de la percussion, même s’il a parfois été bien contenu, notamment par Éder Militão, qui a réalisé un tacle salvateur à la 13e minute pour stopper net une de ses offensives. Malgré cela, il est resté une menace constante pour les Madrilènes. Magnfiquement bien servi par Musiala, il a trop tardé et a été bien repris par Alexander-Arnold dans son dos (61e). Héroïque, il a délivré les siens à la 88e d’une frappe surpuissante qui a trompé Lunin (3-3).

- Olise (7) : considéré à juste titre comme l’un des meilleurs joueurs du monde cette saison, Michael Olise est auteur d’une saison exceptionnelle (25 passes décisives et 17 buts). Opposé à Ferland Mendy sur son aile, il a beaucoup repiqué dans l’axe, évoluant avec une grande liberté, comme souvent. Toujours aussi nonchalant dans son style, mais terriblement efficace, il a réalisé une sublime déviation à la 40e minute, saluée par le public. Une activité intéressante entre les lignes en première période. L’ancienne star de Crystal Palace a été bien stoppé par Mendy au début du second acte. Il a enroulé un très bon ballon à la 67e, mais le gardien du Real l’a renvoyé en corner. Extraordinaire, il a inscrit un but magnifique à la dernière seconde d’une frappe enroulée (4-3, 90+4e).

- Kane (7,5) : voir ci-dessus.

Real Madrid

- Lunin (3,5) : le gardien ukrainien devait se racheter après une manche aller délicate au Bernabéu. Et malheureusement pour lui, il a très mal débuté sa rencontre encore une fois. Alors que son équipe avait rapidement ouvert le score, il s’est manqué sur sa sortie sur corner offrant l’égalisation de Pavlovic (6e). Ensuite, il a essayé de se rattraper sans vraiment briller pour autant. Les deux derniers buts qu’il encaisse aurait probablement pu être mieux gérer avec un gardien comme Courtois. Mais globalement sa rencontre est encore très moyenne.

- Alexander-Arnold (4,5) : sur son couloir droit, l’international anglais a été bien plus convaincant que lors du match aller. Si comme souvent, défensivement, il ne transpire pas la sérénité et laisse des espaces dans son dos, il a su intervenir quelques fois devant Luis Díaz. Et surtout, balle au pied, il a distribué quelques galettes pour permettre à son équipe de sortir du pressing du Bayern Munich. Il aurait pu terminer avec une passe décisive sublime après un centre tendu repris par Mbappé mais repoussé par Neuer. Remplacé par Pitarch à la 90e.

- Militao (4) : le défenseur brésilien n’a pas été rassurant du tout dans cette rencontre. Il s’est souvent fait balader par l’attaque du Bayern. Dans les airs, il n’a pas été dominant comme sur le premier but adverse sur corner. Encore pire sur le second but de Harry Kane où il est complètement à la ramasse en laissant des espaces monstrueux. Un match très moyen de sa part, et très loin de son meilleur niveau d’il y a quelques saisons.

- Rüdiger (4,5) : Antonio Rüdiger a fait du Antonio Rüdiger dans ce match. C’est-à-dire des interventions souvent très limites, souvent maladroites et des coups par moments qui heureusement n’ont pas été sanctionnés par l’arbitre. Hormis ça, il a été plutôt solide dans le duel et a su souvent bien anticiper les appels des attaquants bavarois.

- Mendy (6) : préféré à Carvajal à gauche, l’international français a fait beaucoup de bien à son équipe et a su museler Olise. Dans le un contre un, il ne s’est pas laissé avoir et a réussi par moments à se projeter vers l’avant. Un match intéressant de sa part et solide défensivement. Malheureusement en fin de match, et on ne lui en tiendra pas rigueur, il laisse trop d’espace à Olise pour le dernier but des siens.

- Brahim Díaz (5,5) : préféré à Pitarch ou encore Camavinga, le Marocain a montré qu’il pouvait être performant dans un rôle un peu ingrat. Sur le côté droit du milieu à quatre, il s’est beaucoup démené pour défendre sur son couloir droit tout en apportant offensivement. Et sa qualité technique lui a permis de se sortir plusieurs fois du pressing munichois. Il obtient aussi habilement la faute qui permet à Güler d’inscrire son doublé. Plus libéré en seconde période, il a été remplacé par Camavinga à la 60e. Le Français a condamné les siens en prenant un rouge bête pour avoir gagné du temps. Dans la foulée, le Bayern a trouvé la faille.

- Valverde (4,5) : le capitaine du soir était dans un rôle très défensif ce mercredi soir préférant assurer les arrières. Cela n’a pas porté ses fruits au vu des buts encaissés par le Real en première période mais il a tout de même été l’un des seuls à être efficace dans le pressing. Repositionné à droite à l’heure de jeu, il a pu prendre le couloir plus souvent. Mais pas assez pour perturber la défense du Bayern même s’il a obligé Neuer à la parade d’une frappe du gauche.

- Bellingham (6,5): l’international anglais a été plutôt intéressant dans cette rencontre grâce à une présence athlétique non négligeable et une qualité technique intéressante surtout lorsqu’il fallait sortir du pressing ou justement imposer un pressing. Son leadership, dans un milieu qui en manquait cruellement, a tout de même fait beaucoup de bien notamment dans les temps faibles. C’est lui qui n’a pas hésité, plusieurs fois, à aller au contact et à aller au bout des occasions.

- Güler (7) : de retour dans le onze d’Arbeloa, l’international turc a été dans tous les bons coups du côté madrilène. Sa patte gauche lui a permis de faire la différence d’abord en punissant d’entrée Neuer après sa boulette puis en inscrivant une merveille de coup franc à 25 mètres dans la lucarne du portier allemand. Pour le reste, il a tenté d’accompagner les attaques sans dépeupler le cœur du jeu, ce qui n’était pas évident. Assez discret pour le reste de son match même s’il a été propre avec le cuir. Remplacé par Mastantuono à la 90e.

- Vinícius Jr (6) : dans ce match assez fou, le Brésilien a su jouer avec ses qualités pour faire mal à la défense bavaroise. Souvent lancé en profondeur et en un contre un (ce qu’il affectionne), il s’est illustré plusieurs fois comme sur cette frappe du gauche qui a terminé sur la barre (42e). Dans la foulée, il sert parfaitement, après un nouveau bon travail, Mbappé pour le but du 3-2. Ensuite, il a doucement perdu en impact malgré des contre-attaques à jouer et une qualité technique qui a permis d’être une menace constante.

- Mbappé (5,5) : le Français n’a pas vraiment eu l’occasion de s’illustrer dans le premier acte. Sevré complètement de ballon, il ne parvenait pas à bonifier le peu de ballons qu’il touchait dos au jeu. Mais ses appels en profondeur lui ont quand même permis de se montrer dangereux. Et s’il a manqué deux belles opportunités de but, il a fini par trouver la faille juste avant la mi-temps sur un bon service de Vinícius Jr. Il aurait pu inscrire un doublé dès le retour des vestiaires sans une parade folle de Neuer (53e). Et puis il a disparu peu à peu dans ce match.