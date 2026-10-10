Red Star : et si le rêve de Ligue 1 devenait réalité ?

Le Red Star peut-il rêver de la Ligue 1 ? Au regard de son début de saison, la question mérite désormais d’être posée. Enchaînant les performances convaincantes et les résultats positifs, le club audonien a confirmé, ce samedi, qu’il faudra compter sur lui dans la course à la montée. Tombeur de Clermont (3-2) il y a quelques minutes grâce à un doublé d’Ikanga et une réalisation de Durand, le club de Saint-Ouen - qui reste sur quatre victoires de rang dont trois à l’extérieur - peut aujourd’hui regarder vers le haut avec une ambition grandissante.

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«On joue tous les matches pour les gagner, aujourd’hui on savait que si on gagnait on allait être tout en haut du classement donc c’est bien pour le club, pour le collectif et pour la confiance. On a ouvert le score, on s’est un peu relâché après mais on s’est dit les choses à la mi-temps et on est reparti sur notre ADN au retour des vestiaires en allant chercher l’adversaire. On a été récompensé avec deux buts. On joue, c’est notre ADN, on ne changera pas notre jeu», confiait Damien Durand, auteur de 5 buts depuis la reprise et grand artisan des débuts canons du club francilien. Et ce qui frappe avant tout, c’est la capacité du Red Star à rebondir et à trouver des solutions dans les moments importants.

4 victoires consécutives

Après un début de championnat marqué par quelques accrocs (match nul contre Sochaux et Boulogne, défaite face à Reims), les hommes de Damien Perrinelle ont, en effet, su retrouver de l’efficacité et engranger des points précieux. Les succès obtenus face à Laval, Metz et Guingamp ont notamment démontré que cette équipe était capable de répondre présente contre des adversaires aux profils différents. Avec une formation qui gagne en confiance et des joueurs de plus en plus à l’aise dans le projet collectif, le Red Star affiche finalement des arguments solides pour s’installer durablement dans le haut du classement.

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Pour ce faire, le Red Star, leader provisoire, devra notamment confirmer ses progrès défensifs (9 buts encaissés depuis le début de la saison), conserver son efficacité offensive et éviter les périodes de relâchement qui coûtent cher dans un championnat réputé pour être particulièrement disputé. Dans cette optique, les prochaines confrontations face aux prétendants directs, à commencer par Saint-Étienne le week-end prochain, permettront de mesurer encore davantage les ambitions réelles du club mais avec un collectif en progression et une dynamique positive, les Audoniens ont de bonnes raisons de croire en leurs chances. Une chose est sûre, à Saint-Ouen, l’espoir grandit et la question n’est plus seulement de savoir si le club peut surprendre, mais jusqu’où il peut aller.