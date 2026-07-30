Le Real Madrid s’offre le coup Carlos Espi pour 25M€ !

C’est le gros coup surprise du mercato du Real Madrid. Cet été, le club merengue a fait de nombreuses annonces et s’est renforcé en conséquence. Ainsi, Marc Cucurella (Chelsea), Denzel Dumfries (Inter Milan), Ibrahima Konaté (Liverpool) et Bernardo Silva (Manchester City) sont arrivés pour renforcer l’équipe désormais coachée par José Mourinho. Carlos Espi est la cinquième recrue pour un montant de 25 millions d’euros.

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Le buteur de 21 ans arrive de Levante où il a marqué 13 buts en 28 matches la saison dernière. Précieux dans la mission maintien de l’équipe coachée par Luis Castro, le buteur d’1m94 était proche d’être appelé avec l’Espagne pour la Coupe du Monde 2026. Un nouveau statut qui lui offrait la possibilité de changer d’air cet été. Un transfert se profilait du côté de la Premier League.

Le remplaçant de Gonzalo Garcia

Ainsi, Brighton et Hull City étaient bien avancés dans ce dossier, mais tout a volé en éclats cette nuit. Le Real Madrid a fait son apparition dans le dossier avec la ferme attention de vite boucler son arrivée. Alors que Gonzalo Garcia va rejoindre Fulham contre 40 millions d’euros, les Merengues ont levé la clause libératoire de 25 millions d’euros de Carlos Espi.

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Comunicado Oficial: Carlos Espí. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 30, 2026

«Le Real Madrid CF et Levante UD ont convenu du transfert du joueur Carlos Espí, qui sera lié à notre club pour les cinq prochaines saisons, jusqu’au 30 juin 2031. À 21 ans, Carlos Espí a joué trois saisons à Levante, au cours desquelles il a disputé 66 matchs et marqué 20 buts. La saison dernière, il a été nommé meilleur joueur de moins de 23 ans du championnat. Carlos Espí est un international espagnol des moins de 19 ans et des moins de 20 ans», peut-on lire dans un communiqué.