Le fair-play financier bloque le mercato du PSG

Fortement allégé ces deux dernières saisons, notamment en raison des conséquences du contexte sanitaire, le fair-play financier de l'UEFA est de retour. Dès cet été, un nouveau cycle de trois ans d'études et de contrôles des comptes débute pour l'ensemble des clubs qui ne devront pas dépasser 60 millions d'euros de pertes sur la période. Le règlement rappelle également que les dépenses consacrées aux salaires, aux transferts et aux commissions des agents ne doivent pas être supérieures à 70 % des recettes du club. Une contrainte qui explique notamment la teneur du mercato estival parisien. Fort de ses trois nouvelles recrues (Hugo Ekitike, Vitinha et Nordi Mukiele), le PSG avance, en effet, au ralenti sur d'autres dossiers. Et pour cause.

Avec une enveloppe de recrutement d'environ 80 M€, le PSG - qui doit également assumer les salaires de Mbappé, Messi et Neymar - en a déjà dépensé une bonne partie comme l'indique L'Equipe dans son édition du jour. De l'option d'achat de Nuno Mendes de près de 35 M€ levée auprès du Sporting Portugal, à la première tranche des 41 M€ versée au FC Porto pour Vitinha en passant par l'indemnité de transfert pour Nordi Mukiele, étalée comme nous vous le révélions sur quatre ans, les dirigeants parisiens doivent se limiter. Une réalité qui explique notamment la difficulté pour Luis Campos de finaliser d'autres dossiers tels que Milan Skriniar ou encore Renato Sanches.