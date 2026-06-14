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Premier League

MU a pris les devants pour Mateus Fernandes

Par Maxime Barbaud
1 min.
Mateus Fernandes @Maxppp

Mateus Fernandes est en train de devenir l’une des grandes attractions de ce mercato d’été. Révélation de West Ham cette saison, le milieu de terrain portugais n’a pas non plus réussi à maintenir le club anglais en Premier League. Reste qu’à 21 ans, il est très courtisé et n’accompagnera pas les Hammers en Championship. Ces derniers l’ont recruté 44 M€ il y a un an et comptent bien profiter de sa cote sur le marché pour en espérer le double.

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Nous vous le révélions hier soir, le PSG a pris contact avec son homologue londonien pour tenter de le faire venir, en plus d’évoquer le cas Crysencio Summerville. La tâche ne s’annonce pas simple pour le champion d’Europe, concurrencé par le Real Madrid de José Mourinho, lui aussi grand admirateur du joueur. En Angleterre, Manchester United aurait pris une petite longueur d’avance selon The Times en entrant en contact avec West Ham et l’agent de Fernandes, qui n’est autre que Jorge Mendes. Plus en retrait, Arsenal est également à l’affût.

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