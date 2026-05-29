Ligue des Champions, Arsenal : l’insolente confiance affichée par Mikel Arteta avant le PSG !

Le Paris Saint-Germain est à une nuit de conserver son titre de Champion d’Europe. Après l’exploit réalisé la saison dernière en humiliant l’Inter Milan (5-0), les Franciliens vont devoir défendre leur étiquette face à une formation d’Arsenal en pleine confiance après avoir remporté la Premier League ces derniers jours. «Samedi, nous allons être champions d’Europe !», avait même lâché Mikel Arteta dans une vidéo, face à son groupe. Ce vendredi et devant la presse européenne, le manager espagnol a tenu à confirmer cet état d’esprit.

La suite après cette publicité

«Nous en avons gagné un, nous voulons maintenant le deuxième. La Premier League doit nous servir de tremplin pour atteindre des objectifs plus ambitieux», a d’ailleurs lâché Arteta en début de conférence de presse. L’entraîneur des Gunners a clairement indiqué que la pression ne s’était pas relâchée malgré la victoire en Premier League et ne pense qu’au doublé : «si le Paris Saint-Germain est favori ? Ils défendent leur trophée, ils sont les champions en titre, mais nous sommes là pour leur prendre ce titre».

La suite après cette publicité

Mikel Arteta provoque le PSG

Et pour y parvenir, Mikel Arteta reconnaît qu’il faudra «une base solide pour atteindre de plus grands objectifs et viser encore plus haut. L’équipe en est capable, elle l’a prouvé ces dernières saisons, dans cette compétition, et notamment cette saison. Je veux que les joueurs aient la certitude que nous allons y arriver», a-t-il expliqué, en se disant prêt sur tous les domaines et notamment à propos des dégagements de Matvey Safonov : «on a tout analysé, on est prêt pour tout ce qu’ils préparent. Surtout, on est prêt à tout ce qu’ils veulent faire et ont l’intention de faire. Pour ce faire, nous devons jouer demain avec une grande lucidité, beaucoup de courage et une grande soif de victoire».

«Nous sommes là pour ravir la Ligue des Champions au PSG. L’équipe en est capable, elle l’a prouvé ces dernières saisons, dans cette compétition, et notamment cette saison», a ajouté Arteta, assurément confiant. «Je pense que nous sommes très motivés pour le match de demain. Nous connaissons l’histoire du club et nous savons que demain, nous avons l’opportunité d’écrire l’histoire en remportant le titre pour la première fois en tant que joueurs. Rien que ça est une immense source de motivation pour nous», a ajouté l’attaquant Bukayo Saka, plus modéré que son manager. Réponse samedi soir, à 18 heures.