PSG : le point médical avant la réception du Bayern

Les bonnes nouvelles s’enchaînent pour le PSG à quelques heures de retrouver le Bayern Munich, ce mardi, dans le cadre de la demi-finale aller de la Ligue des Champions.

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Avant la conférence de presse d’avant-match, le club de la capitale a, en effet, publié son traditionnel point médical et ce dernier ne concerne que Quentin Ndjantou, qui continue son protocole de soins. Vitinha, Ruiz et Nuno Mendes semblent donc bien opérationnels pour ce choc.

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