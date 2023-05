Sadio Mané ne veut plus jouer au Bayern Munich

La suite après cette publicité

Une erreur de casting. Voici comment certains médias allemands qualifient le recrutement de Sadio Mané par le Bayern Munich. Pourtant, tout était réuni pour que le mariage fonctionne entre le géant bavarois et le Sénégalais étincelant sous le maillot de Liverpool. Prêt à relever un nouveau challenge après avoir réussi à conquérir l’Angleterre, l’attaquant avait été choisi par la direction munichoise pour mener le nouveau projet suite au départ de Robert Lewandowski. Après de bons débuts, cela s’est gâté.

Sadio Mané a été blessé et a manqué la Coupe du Monde et une bonne partie des matches du Bayern Munich. Julian Nagelsmann l’a moins utilisé à son retour. Malgré l’arrivée de Thomas Tuchel, la donne n’a pas vraiment changé pour lui. Remplaçant dans l’esprit de TT, l’ancien de Liverpool n’a pas réussi à retrouver une place de titulaire. Et pour ne rien arranger, il a frappé Leroy Sané dans les vestiaires après la défaite face à Manchester City en Champions League à l’Etihad Stadium.

Un divorce avec le Bayern Munich cet été

Mané n’avait pas apprécié la façon dont son coéquipier lui avait parlé sur le terrain. Et si les deux joueurs, séparés par leurs coéquipiers, ont présenté leurs excuses, le Sénégalais a été suspendu un match par son club. Il a aussi écopé d’une amende de plus de 300 000 euros. Malgré le discours de Tuchel qui affirmait avoir confiance en lui en public, le technicien allemand, qui n’est pas un grand fan du joueur, a ouvert la porte à son départ en coulisses.

Rapidement, les médias anglais ont évoqué un possible retour à Liverpool. Mais le Sénégalais a immédiatement exclu cela. Par la suite, Bild a révélé que Chelsea et Naples, qui voit en lui le possible successeur de Victor Osimhen, étaient aussi tentés. Malgré cela, la position du joueur avait été toujours été plus ou moins la même. En effet, il souhaitait continuer au Bayern Munich et s’y imposer. Mais la tendance est en train de s’inverser.

Mané est prêt à partir

Sky Germany assure que Sadio Mané veut s’en aller cet été 2023, un an seulement après son arrivée. Le média allemand confirme que Tuchel ne compte pas sur lui et que le joueur veut «fermer ce chapitre» et qu’il est un candidat au départ. «Il n’a pas d’avenir au Bayern. Les patrons du Bayern attendent également son départ car ils ne peuvent pas imaginer que Mané passe un an sur le banc du Bayern», précise d’ailleurs Sky Germany.

Il reste à savoir où il souhaite jouer à présent et surtout quel club sera prêt à le relancer, lui qui dispose d’un juteux salaire de plus de 20 millions d’euros par saison. La publication allemande estime qu’il a de très fortes chances de retourner en Premier League. Le seul championnat qui peut assumer ses émoluments. Affaire à suivre donc…