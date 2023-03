Bayern Munich : Julian Nagelsmann encense Benjamin Pavard

La suite après cette publicité

Très en forme ces dernières semaines avec le Bayern Munich, Benjamin Pavard a retrouvé des couleurs après une Coupe du monde totalement ratée. En atteste son doublé ce samedi lors de la victoire des Bavarois face à Augsbourg (5-3). En conférence de presse d’après-match, son entraîneur Julian Nagelsmann a complimenté l’international français.

« Je sais qu’il se sent extrêmement bien dans l’équipe d’entraîneurs. Il se sent entre de bonnes mains et peut bien se développer. Bien sûr, il joue maintenant plus souvent de manière un peu plus centrale dans sa position plus aimée. Il le fait très bien ». De bonnes performances qui pourraient lui permettre de prolonger son contrat avec le Bayern, alors que les dirigeants munichois entretiennent toujours le flou sur son avenir.

