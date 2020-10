Comment les clubs amateurs franciliens s'organisent pendant le couvre-feu

D6 ou N2, même combat ! Suite à la décision du gouvernement français de mettre en place un couvre-feu de 4 semaines minimum (pour freiner la propagation des cas de Covid-19) dans 16 départements, dont les 8 qui composent l’Île-de-France, les clubs franciliens sont obligés de composer avec de nouvelles contraintes qui les empêchent d’avoir des créneaux d’entraînement en soirée puisque le couvre-feu est effectif à partir de 21h depuis le 17 octobre. « C’est une situation particulièrement dure pour nous, parce que l’on est l’un des seuls clubs de National 2 à s’entraîner le soir. On s’entraîne habituellement à 20h parce que tous nos joueurs ont un travail à côté. On a des étudiants, des salariés et seulement 4 joueurs sous contrat fédéral mais à mi-temps. Donc tout le monde travaille en dehors du foot chez nous », indique Himed Hamma, entraîneur du FC 93 Bobigny-Bagnolet-Gagny, qui avait manqué la montée en N1 de peu la saison dernière (le club était troisième au moment de l’arrêt du championnat).

Il poursuit : «avant le couvre-feu, les joueurs arrivaient au stade une heure avant l’entraînement pour faire des soins et du renforcement musculaire avec les kinés et les ostéopathes du club. Désormais, ce ne sera plus possible puisque l’on va devoir commencer nos entraînements à 18h30 et on sera obligé de quitter l’enceinte à 20h15 pile après les directives de la municipalité. De plus, on est un club qui compte 1300 adhérents mais avec seulement deux terrains à disposition donc tous les créneaux sont bien remplis. Du coup, on est contraint de prendre des créneaux de nos équipes jeunes (U11, U12, U15 région) et en tant qu’ancien éducateur particulièrement attaché à la formation, ça m’embête. J’ai même décidé de supprimer à un de mes quatre entraînements hebdomadaires habituels pour permettre à une équipe jeunes de garder son créneau du lundi soir. Ce n’est pas idéal pour moi vu que 17 joueurs ont quitté le club à l’intersaison, que j’ai donc un effectif complètement renouvelé et que pour créer des automatismes, nous avons besoin de jouer. C’est clairement la mission en ce moment pour moi.»

Les équipes fanions privilégiées

Pour Joshua Arthein, entraîneur de l’équipe CDM (championnat du dimanche matin) du PUC (Paris Université Club), qui évolue en R3, d’autres difficultés viennent s’ajouter du fait de la hiérarchie de l’équipe au sein du club. « J’ai habituellement deux créneaux d’entraînement le mercredi soir et le vendredi soir mais j’ai deux problèmes avec le couvre-feu. De 1) compte tenu que l’équipe CDM du PUC est tout en bas dans la hiérarchie des équipes seniors du club, je n’ai quasiment aucune chance d’accéder à un créneau placé plus tôt. De 2) même si je pouvais trouver un arrangement, la majorité de l’effectif ne pourrait pas venir plus tôt à cause des cours pour les étudiants ou du travail pour les autres. Du coup, je n’ai pas trop de solutions à proposer à mes joueurs à part de l’entretien individuel et éventuellement des sessions de foot à 5. Mais on se retrouve avec le même problème concernant les horaires et le couvre-feu à 21h. Je pourrai éventuellement organiser ces sessions le samedi matin ou l’après-midi mais ce n’est pas idéal sachant que l’on joue nos matchs officiels le lendemain matin », explique-t-il.

Ce couvre-feu va donc principalement pénaliser les équipes 2, 3, CDM, voire les équipes féminines de ces clubs amateurs qui risquent donc de jouer leurs matches de championnat sans entraînement durant la semaine. Mais pour certains clubs, cela n’est pourtant pas un problème. « Sachant que l’on évolue seulement en D5 et que le niveau global n’est pas très élevé, ne pas pouvoir s’entraîner la semaine ne serait pas forcément rédhibitoire pour avoir de bons résultats », indique de son côté Vincent Maduro aka "Vinsky", célèbre "Youtubeur" et fondateur du Vinsky FC, qui est leader de la poule B de la D5 des Yvelines après 5 journées de championnat. Il précise : «notre particularité, c’est que nous avons une seule équipe masculine senior au sein du club, et que l'on s’entraîne dans deux villes différentes : Mantes-la-Jolie et Magnanville. Juste avant nos entraînements qui ont lieu le mardi et le vendredi à 20h30 et 21h, d’autres équipes d’un autre club s’entraînent donc il est difficile de trouver un arrangement pour partager le terrain. On se fait déjà à l’idée de ne pas s’entraîner ensemble pendant un mois. On a la chance d’avoir des bons joueurs de ballon et qui se connaissent bien donc un entretien physique pourrait suffire pour que l’on continue d’avoir de bons résultats. On a aussi l’avantage d’avoir un préparateur physique qui peut concevoir des programmes personnalisés pour les joueurs et en plus, nous avons deux matches amicaux prévus durant ce mois de couvre-feu qui nous permettront de continuer de progresser.»

Des ajustements et des décisions difficiles à prendre

Avec le peu voire l’absence totale d’entraînement, difficile pour les entraîneurs de constituer leur effectif pour les matches du week-end qui ont lieu l'après-midi et qui ne sont donc pas impactés par le couvre-feu. «C’est vrai que ce sera une situation délicate à gérer pour notre entraîneur qui a 28 joueurs à sa disposition. Le temps pourrait paraître long pour ceux qui ne s’entraînent pas et qui ne joueront pas le week-end. Mais nous sommes à un niveau de compétition où l'on peut se permettre de faire tourner l’effectif. D'autant plus avec les matches amicaux que nous aurons. Après, l’entraîneur fera ses choix par rapport aux matches que l’on disputera. C’est d’ailleurs une meilleure source d’informations que les entraînements», fait remarquer Vincent Maduro. Pour Himed Hamma, la difficulté sera de replanifier sa semaine avec un entraînement en moins. Ce qui oblige à aller à l’essentiel. Il décortique : «traditionnellement, on fait toujours une séance spécifique avec notre préparateur physique Julien Lugier le mardi. Là, on va devoir s’adapter et je vais lui demander de travailler sur un temps plus court pour que l’on puisse intégrer une partie technique ce jour-là, que l’on faisait normalement en longueur le lundi. Par contre, pour les séances du jeudi et du vendredi, qui sont spécifiques à la préparation du match du week-end, ça ne bougera pas. Donc, on va aller à l’essentiel sur la séance du mardi. On est obligé !»

Que ce soit au niveau des dirigeants ou des entraîneurs, des décisions difficiles seront donc prises pour le bien du club, quitte à en frustrer certains. «Je pense que les joueurs seront assez intelligents pour comprendre que ce n’est pas de notre faute si on supprime les entraînements. À vrai dire, cette frustration pourrait même leur donner une motivation ou une faim supplémentaire au moment d’aborder la compétition», anticipe Vincent Maduro. Une réflexion partagée par Himed Hamma : «même si tout de suite, on ne voit pas forcément les bienfaits de cette situation particulière, elle a quand même le mérite de créer de la solidarité au sein du club. Tout le monde tire dans le même sens et chez nous, il n’y a pas de problème d'ego par rapport à ceux qui peuvent s’entraîner normalement ou pas. Chacun comprend que l’on est dans une situation difficile. En plus, ça peut créer une sorte de manque chez les joueurs qui donneront tout quand ils seront sur le terrain. Et il faut ajouter une chose importante, dans ces cas-là, c’est la santé qui prime. C’est le plus important. Chez nous, on a eu 4 cas positifs de Covid-19 depuis le début de la saison, donc il ne faut pas oublier que ces mesures ont été prises pour nous protéger. De toute façon, on n’a pas le choix, on doit s’adapter et on va le faire car il y a un très bon état d’esprit dans notre groupe. En tant qu’équipe fanion, on se doit de montrer l’exemple à nos jeunes.» On loue parfois la capacité des clubs professionnels à s’adapter dans les temps difficiles. La bonne nouvelle, c’est que les clubs amateurs n’ont vraiment rien à leur envier dans ce domaine-là !