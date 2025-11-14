Menu Rechercher
Eliminatoires CM - Europe

EdF : Kylian Mbappé assume son «geste de rat»

Mbappé Bleus @Maxppp
France 4-0 Ukraine

Jeudi soir, lors de l’avant-dernière journée des qualifications à la Coupe du Monde 2026, les Bleus se sont imposés (4-0) face à l’Ukraine, mais la rencontre aurait pu basculer quelques minutes avant l’ouverture du score. À la 50e minute, alors que le score était encore de 0-0, une faute de Dayot Upamecano a été vérifiée par la vidéo pour un potentiel penalty ukrainien. Pendant que l’arbitre se rendait aux images, Kylian Mbappé a tenté un geste pour perturber l’exécution du penalty, un petit coup de poker qui aurait pu influencer le cours du match.

« Il n’y avait personne à côté du point de penalty. Et moi, je tire beaucoup de penalty, donc je connais à peu près les zones du pied d’appui. S’il avait pu glisser un peu s’il y avait eu penalty, on prend… C’est un geste de rat. J’ai parlé avec l’arbitre et il m’a tout de suite dit que c’était possible qu’il y ait penalty. Donc moi, j’ai basculé sur le fait qu’il y avait penalty. Je voulais mettre Mike Maignan dans les meilleures conditions possibles. Ce n’est pas à refaire, mais ce sont des petits gestes de rat comme on dit », a expliqué le capitaine des Bleus au micro de TF1. Une anecdote amusante sur les coulisses du match de Mbappé.

