Ligue des Champions : le Bayern Munich a la recette pour arrêter Erling Haaland !

La Ligue des Champions fait son grand retour ce mardi ! Et une affiche devrait être particulièrement suivie lors de cette première soirée des quarts de finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Alors que le Bayern Munich se déplace sur la pelouse de Manchester City, les amoureux du ballon rond s’attendent à une pluie de buts avec deux formations connues pour leurs velléités offensives. Présent en conférence de presse à la veille de ce choc, Thomas Tuchel a donné les clefs pour arrêter le buteur maison de l’adversaire, Erling Haaland.

Le nouvel entraîneur du Bayern Munich a tout d’abord encensé son futur adversaire tout en donnant une première idée sur la façon d’arrêter le géant norvégien quand il est dans ses œuvres. «Il est incroyablement impressionnant. Les chiffres, l’athlétisme, la faim de marquer. Il n’est pourtant pas seul, c’est l’équipe qui le sert. Les processus sont automatisés. Ils créent de nombreuses possibilités pour lui en tant qu’équipe. Il a ensuite la détermination et l’efficacité. Nous ne résoudrons cela qu’en équipe. Il ne faut pas seulement le résoudre tactiquement et techniquement, nous devons nous imposer dans les duels directs par le combat», a notamment confié Thomas Tuchel.

L’isoler de ses coéquipiers

De son côté, Matthijs de Ligt a, lui aussi, répondu aux questions des journalistes. Et sans surprise, les questions se sont vite concentrées sur son duel avec Erling Haaland. Le défenseur néerlandais a également encensé son prochain adversaire sur le terrain. «Je pense que Haaland est l’un des meilleurs attaquants du monde et qu’il est en super forme. City joue un bon football. Nous devons être très concentrés en tant qu’équipe, ils peuvent marquer à tout moment», a tout d’abord déclaré l’ancien joueur de la Juventus.

Quelques minutes plus tard, Matthijs de Ligt a été interrogé sur la meilleure manière d’arrêter le géant norvégien. «Leur jeu est très compliqué, Haaland est un attaquant qui est très bon dans et en dehors de la boîte. Le plus important pour nous est d’être bien organisés en défense et au milieu du terrain. Sans les très bons centres et passes de ses coéquipiers, c’est aussi difficile pour Haaland, il faut l’en empêcher. C’est ainsi que nous pourrons l’arrêter», a confié, serein, le défenseur néerlandais. Réponse demain sur le terrain lors de ce choc entre deux prétendants au sacre final à la fin de la saison.