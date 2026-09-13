Real Madrid : mais où est donc passé Endrick ?

Au début de l’été, il y avait un certain enthousiasme autour d’Endrick du côté de la capitale espagnole. De retour après un prêt réussi à l’Olympique Lyonnais - 5 buts et 7 passes décisives en 16 matchs de Ligue 1 - le Brésilien revenait à Madrid avec une certaine légitimité. Et tous les médias s’accordaient à dire qu’il allait être relativement important pour José Mourinho. Pas pour être titulaire a priori, mais pour être le joker offensif, et ce douzième ou treizième homme de l’équipe.

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De plus, sa polyvalence devant, lui qui peut jouer en pointe ou sur le côté droit, était présentée comme un atout. Auteur d’un joli but en amical face à la Fiorentina par exemple, l’ancien de Palmeiras pouvait être optimiste pour la suite. Seulement, après cinq journées de Liga et un match de Ligue des Champions, le constat est plutôt triste : il n’a pas joué la moindre minute.

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La faute à une blessure, mais pas que…

Une absence qui est due à des pépins musculaires qui l’ont empêché de prendre part aux premiers matchs de la saison. Si le numéro 9 de la Casa Blanca n’a pas joué, c’est donc en raison d’une blessure, même si depuis son retour dans le groupe face à l’Inter, il a assisté à l’intégralité des matchs contre les Milanais puis face au Rayo Vallecano depuis le banc de touche. Et même si José Mourinho a expliqué compter sur lui, force est de constater qu’il va être très difficile pour le joueur de la Canarinha de grappiller du temps de jeu.

Et pour cause, la concurrence est rude. Les différentes arrivées dans le secteur offensif, ainsi que le statut d’intouchable de certains joueurs, compliquent sérieusement les choses pour Endrick. Il est par exemple le troisième choix en pointe, derrière un Mbappé indéboulonnable et un Carlos Espi performant sur le peu de temps de jeu qui lui est accordé. Sur le côté droit, autant dire qu’avec un Arda Güler en feu, et Yan Diomandé et Brahim Diaz, ça s’annonce très compliqué. Pas un hasard si certaines rumeurs évoquent déjà un départ en prêt cet hiver…