BL : Fribourg étrille un Mayence en pleine crise

Après sa grosse défaite face au Bayern Munich (6-2), Fribourg a bien réagi ce dimanche soir lors de la 12e journée de Bundesliga en s’imposant 4-0 face à Mayence, toujours en difficulté. Les locaux ont rapidement pris l’avantage grâce à Kubler avant que Grifo ne double la mise, donnant un premier coup de massue aux visiteurs (2-0, 26e). Mayence a ensuite subi un coup dur avec l’expulsion de Nebel pour une faute violente sur Lienhart, laissant son équipe à 10 contre 11.

Profitant de sa supériorité numérique, Fribourg a enfoncé le clou dès l’entame de la seconde période grâce à Manzambi (50e). Fribourg a même inscrit un 4e but à la 90e, grâce à Osterhage (4-0). Cette victoire permet aux Breisgau-Brasiliens de grimper à la 8e place du championnat, tandis que Mayence reste bloqué à la dernière position avec seulement 6 points, poursuivant sa série noire.