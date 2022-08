Chelsea : ça commence à brûler pour Pierre-Emerick Aubameyang

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone doit s'attendre à une fin de mercato plutôt animée. Surtout dans le sens des départs, puisque pour les arrivées, l'option Bernardo Silva ne semble plus vraiment d'actualité et la direction n'a plus que la position de latéral, à gauche comme à droite, à renforcer. En revanche, il y a plein de joueurs qui risquent de partir, à l'image de Samuel Umtiti, promis à Lecce, Martin Braitwhaite ou Memphis Depay, dont le départ à la Juventus semble cependant en stand-by en ce moment suite à des exigences financières de dernière minute.

C'est aussi le cas Pierre-Emerick Aubameyang, arrivé libre de tout contrat en janvier dernier. Après quelques mois de bons et loyaux services, tout indique que le goleador gabonais va lui aussi quitter la Catalogne. Notamment parce qu'il fait partie des joueurs non-indiscutables les plus bankables de l'effectif. Depuis plusieurs semaines déjà, Chelsea est sur le coup.

Accord total avec le joueur

Et selon nos informations, ça avance bien, et c'est même plutôt bien parti pour que l'ancien de l'ASSE défende les couleurs de l'écurie londonienne cette saison. Pour l'instant, les Blues ont proposé 14 millions d'euros. Une offre qui ne satisfait pas totalement la formation de Liga, qui attend 20 millions d'euros pour le joueur qui a inscrit 11 buts en 17 apparitions en Liga la saison dernière.

C'est effectivement la somme dont a besoin le club présidé par Joan Laporta pour pouvoir enregistrer Jules Koundé auprès de la Liga, le Français n'ayant pas pu participer aux deux premières journées en raison du fair-play financier de la Liga qui empêche son inscription. Quant à Aubameyang, il a déjà donné son accord à Chelsea et il n'y aura aucun souci de ce côté là.