Les très lourdes accusations de l’agent d’Ibrahima Ba contre Strasbourg !

L’arrivée d’Ibrahima Ba à Strasbourg semblait pourtant bouclée. Le club alsacien, qui souhaitait renforcer son secteur défensif après avoir nommé Hugo Oliveira sur son banc, avait réussi un joli coup en devançant Benfica sur ce dossier. Recommandé par ce même Hugo Oliveira qui était son entraîneur cette saison, le défenseur de 21 ans de Famalicão avait choisi de retrouver le technicien portugais plutôt que de rejoindre les Aigles de Lisbonne, malgré une offre estimée à 20 millions d’euros. Mais alors qu’il était arrivé en Alsace pour passer sa visite médicale, l’opération a finalement capoté. Selon L’Équipe, le joueur aurait échoué aux examens médicaux, mettant un terme au transfert.

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Une version rapidement contestée par l’entourage du joueur. Dans un premier temps, son agent avait publié un message énigmatique sur Instagram laissant entendre que la véritable raison de l’échec était tout autre et qu’il allait rapidement s’exprimer pour faire taire les rumeurs. Ce samedi, il est sorti du silence et a livré une version des faits particulièrement accablante pour Strasbourg, accusant le club d’avoir changé les conditions du contrat au dernier moment avant d’utiliser la visite médicale comme prétexte.

Une histoire de salaire

« Quand le contrat du joueur nous a été présenté, nous avons constaté une baisse de 33 % du salaire annuel par rapport à ce qui avait été convenu. Les mensonges ont pris l’ascenseur pendant que la vérité prenait les escaliers. Tout le monde sait qu’Ibrahima Ba avait une légère blessure en fin de saison, mais il s’est entraîné très dur pendant ses vacances, a repris avant le groupe, s’est entraîné normalement et a joué des matchs amicaux. L’entraîneur avc qui il travaillait (que nous remercions chaleureusement pour la confiance et la foi en ce jouer) a rejoint un autre club. Et ce club (ndlr : Strasbourg) a décidé de tout mettre en oeuvre pour le recruter. Son ancien entraîneur voulait même le recruter dans son nouveau club pour un montant record. Question pour vous ? Pensez vous que s’il y avait des doutes sur la santé du joueur, son ancien coach demanderait à son nouveau club de recruter le joueur pour un montant record ?» Une sortie qui remet clairement en cause la version avancée après l’abandon du dossier dans la presse.

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L’agent poursuit en affirmant que les examens médicaux ne posaient initialement aucun problème. « Après 4 à 5 heures de tests médicaux, on nous a dit que tout allait bien et que le joueur allait faire sa séance médias. C’est seulement après notre refus de signer un contrat avec un salaire réduit de 33 % que le club nous a soudainement annoncé des inquiétudes concernant sa santé. Après plusieurs heures d’attente, nous sommes rentrés au Portugal. À la minute où nous avons pris cette décision, les médias ont annoncé qu’Ibrahima Ba avait échoué à la visite médicale. C’est complètement faux. Mon joueur mérite un transfert record. C’est l’un des meilleurs jeunes défenseur central du monde, ne mentez pas sur sa santé. Le mot "meilleur" ne vient pas avec "bon marché". Si le fair-play financier vous frappe avec une grosse amende, ce n’est pas de notre faute…» Des accusations qui risquent d’alimenter encore un peu plus la polémique autour de ce transfert avorté.