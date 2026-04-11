CdM 2026, Brésil : les mots forts de Carlo Ancelotti sur Neymar

Alors que Carlo Ancelotti, sélectionneur du Brésil depuis son départ du Real Madrid, n’a toujours pas retenu Neymar lors de la dernière trêve internationale en mars, lui préférant des profils différents comme Igor Thiago (Brentford) ou encore Endrick (OL), le technicien italien a de nouveau été interrogé sur le cas de l’attaquant brésilien ce samedi en conférence de presse. « Est-ce que ça me dérange qu’on me parle de Neymar à chaque conférence de presse ? Non, ça ne me dérange pas. Neymar a fait et il continue de faire l’histoire du football brésilien. C’est un grand talent et c’est normal que les gens pensent qu’il puisse nous aider à gagner la prochaine Coupe du Monde. Il est actuellement évalué par la Fédération brésilienne, par moi et il a encore deux mois pour montrer qu’il a les qualités pour disputer le prochain Mondial », a lâché Carlo Ancelotti.

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Le technicien italien de 66 ans a également ajouté : « il est capable de revenir à 100 %. Je l’ai dit à plusieurs reprises et c’est quelque chose de très clair : je vais appeler les joueurs qui seront physiquement prêts. Après sa blessure à un genou (en décembre), Neymar est bien revenu, il marque des buts. Il doit continuer dans cette voie et améliorer sa condition. Il est sur le bon chemin ». Le message est passé et les supporters brésiliens espèrent désormais une seule chose : voir le nom de Neymar apparaître dans la liste de la Seleção pour le Mondial 2026.