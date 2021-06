Stoke City révèle son nouveau maillot domicile !

Après une troisième saison consécutive en Championship, Stoke City ne parvient toujours pas à remonter en Premier League mais donne déjà le coup d'envoi de la prochaine saison 2021-2022 en présentant sa nouvelle tunique qui sera portée au Bet365 Stadium.

Partenaire officiel du club basé à Stoke-on-Trent depuis la saison 2016-2017, l'équipementier Macron continue de rendre hommage à l'histoire des Potters en respectant les racines et les couleurs traditionnelles du club. Fondé en 1863, le club de Stoke City est l'un des plus vieux d'Angleterre. Chargé d'histoire, le club vainqueur de la Coupe de la ligue anglaise en 1972 a longuement changé de tenues durant ses premières années avant de définitivement choisir le rouge et le blanc en 1908.

Depuis plus de 110 ans, l'ancien club d'Eric Maxim Choupo-Moting arbore des bandes verticales rouges et blanches assez communes dans le football européen puisqu'elles sont également portées par l'Athletic Bilbao, Southampton ou encore Sunderland. Contrairement à la saison dernière, Macron revient avec des bandes de tailles égales pour la saison prochaine, comme sur les premiers maillots du club. On notera tout de même une touche de modernité avec de fines rayures en diagonales ton sur ton au niveau des bandes rouges. Le sponsor maillot s'affiche en blanc avec des contours rouges alors que le logo Macron est bleu. Des chaussettes et un short blanc avec une touche de rouge complètent cette nouvelle tenue.