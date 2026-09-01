L’OM va bénéficier d’un coup de pouce inespéré à 10 M€ sur le mercato

Dans une situation financière délicate et contraint de vendre un maximum de joueurs pour répondre aux exigences de l’UEFA et de la DNCG, l’Olympique de Marseille va pourtant recevoir une bonne nouvelle dans cette dernière ligne droite du mercato. Et celle-ci pourrait venir de plusieurs anciens joueurs du club phocéen. En effet, grâce aux clauses négociées au moment de leurs départs, les dirigeants phocéens peuvent espérer récupérer plusieurs millions d’euros sans avoir à vendre un élément de l’effectif actuel.

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D’après RMC Sport, Les deux principaux dossiers concernent Iliman Ndiaye et Jonathan Rowe. Lors du départ du Sénégalais vers Everton à l’été 2024, l’OM avait conservé une clause de 10 % sur une future plus-value. Alors que son transfert à Manchester City est évoqué autour de 75 M€, Marseille devrait donc toucher une somme non négligeable. Même scénario avec Jonathan Rowe, parti à Bologne en 2025 avec un pourcentage à la revente. L’Anglais est désormais annoncé proche de l’Atalanta dans le cadre d’une opération avoisinant les 30 M€.

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Un transfert d’Ismaïla Sarr va rapporter des sous à l’OM

Au total, les mouvements de Ndiaye et Rowe pourraient ainsi permettre à l’OM de récupérer environ 8 millions d’euros. Une rentrée d’argent particulièrement bienvenue alors que le club phocéen cherche encore à alléger ses finances et peine à boucler certaines ventes dans cette fin de mercato. Plusieurs éléments de l’effectif, parmi lesquels Igor Paixão, Nayef Aguerd, Emerson Palmieri ou encore Quinten Timber, ont pourtant été associés à de possibles départs, mais pour l’instant, il n’y a pas encore d’avancée pour un transfert.

Et la facture pourrait encore grimper. L’OM pourrait également récupérer de l’argent si Ismaïla Sarr venait à quitter Crystal Palace, alors que Liverpool pousse pour recruter l’international sénégalais, comme nous l’avions révélé. Si les différents mouvements attendus se concrétisent, près d’une dizaine de millions d’euros pourraient ainsi tomber dans les caisses marseillaises grâce aux clauses négociées sur d’anciens joueurs. Une manne inattendue qui arriverait au meilleur moment pour les finances olympiennes.