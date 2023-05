L’Argentine affrontera l’Australie en juin à Pékin

L’Argentine et Lionel Messi seront en tournée en Chine cet été. Comme pressenti depuis plusieurs jours, l’Albiceleste affrontera en effet l’Australie le 15 juin prochain au Stade des Ouvriers, a annoncé la Fédération de football de Pékin. Cette enceinte dotée de 60 000 places a récemment été rénovée et accueillera donc le remake du huitième de finale de la dernière Coupe du Monde entre les Socceroos et les champions du monde en titre (1-2).

Cet évènement sera également l’occasion de promouvoir la relation diplomatique entre l’Argentine, l’Australie et la Chine. Selon toute vraisemblance, Lionel Scaloni devrait convoquer ses meilleurs éléments pour cette tournée asiatique, qui s’achèvera avec un autre défi face à l’Indonésie, le 18 juin, selon la presse locale.

