Nice : l’incroyable casse-tête de la LFP en cas de Ligue 2 et Ligue Europa

L’OGC Nice avance sur un fil. Après une fin de saison catastrophique conclue à une 16e place, les Aiglons joueront leur maintien en Ligue 1 lors d’un barrage explosif face à l’AS Saint-Étienne. Mais dans le même temps, le club azuréen peut encore décrocher une qualification européenne puisqu’il disputera vendredi la finale de la Coupe de France contre le RC Lens au Stade de France. Une victoire offrirait à Nice un ticket pour la prochaine Ligue Europa… même en cas de relégation en Ligue 2.

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Un scénario totalement inédit qui donne déjà des maux de tête à la LFP. En cas de descente et de qualification européenne, le calendrier niçois deviendrait un véritable casse-tête puisque la Ligue 2 se joue principalement le vendredi et le samedi, des dates incompatibles avec les rencontres européennes. L’instance envisagerait alors de programmer très régulièrement les matches de Nice le lundi soir lors de la première partie de saison. Tous les scénarios sont actuellement étudiés en coulisses, même si l’équation reste encore hautement hypothétique.