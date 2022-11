EdF : des déclarations polémiques de Lloris censurées par la FFF

La suite après cette publicité

Une vidéo finalement jamais dévoilée. Le capitaine de l'équipe de France Hugo Lloris (35 ans, 139 sélections) avait accordé une interview en mars à la fédération, à l'occasion d'un clip pour la lutte contre l'homophobie, n'ayant jamais vu le jour. La faute à des propos très limites de l'expérimenté gardien de but.

« Après c'est le folklore (...) ça fait partie du décor, les supporters qui chambrent, on peut se faire insulter. À la rigueur on peut s'en servir comme motivation supplémentaire dans l'adversité, on a envie d'en découdre sur le terrain. », avait déclaré le Français dans des images jamais diffusées.