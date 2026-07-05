Sénégal : Sadio Mané et Kalidou Koulibaly en désaccord sur le cas Malang Sarr

Depuis son élimination en 1/16e de finale de la Coupe du Monde face à la Belgique, le Sénégal traverse une crise sans précédent. Récemment, nous vous révélions les nombreuses tensions en cours au sein de la Fédération sénégalaise (FSF), avec notamment le départ du chargé de communication. Mais au-delà de la gestion jugée problématique de la plus haute instance du football sénégalais, les choix de Pape Thiaw ont également cristallisé les débats. Selon nos informations, une réunion a eu lieu avant le début du Mondial entre le sélectionneur et plusieurs cadres du vestiaire sénégalais, au sujet du cas Malang Sarr. Auteur d’une saison remarquable au RC Lens, le défenseur de 27 ans avait finalement dû se contenter d’une place de réserviste dans la liste. Kalidou Koulibaly, Édouard Mendy, Idrissa Gana Gueye et Thiaw avaient préalablement échangé sur son cas.

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Si Sadio Mané avait validé sa présence dans le groupe, Koulibaly avait lui posé son véto. Un désaccord qui n’a fait qu’accentuer les tensions au sein du vestiaire. À 24 heures du premier match des Sénégalais face à la France (défaite, 3-1), Sadio Mané estimait que Koulibaly n’était pas à 100% physiquement pour jouer cette rencontre, le joueur d’Al-Hilal étant arrivé blessé. Sadio Mané avait alors soumis l’idée de le suppléer par Sarr, une hypothèse qui n’a pas du tout plu à Koulibaly. Depuis, la tension entre les deux cadres n’a fait que grandir, ne calmant ainsi pas le bruit autour de cette sélection sénégalaise.