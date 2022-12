Les clubs de Ligue 1 vont toucher le pactole grâce à la Coupe du Monde

La suite après cette publicité

La Coupe du Monde s'achève ce dimanche avec la finale tant attendue entre l'Argentine de Lionel Messi et la France de Kylian Mbappé. La planète entière voit cette affiche comme un duel entre les deux hommes forts de cette rencontre. L'un pourrait enfin toucher le trophée suprême après avoir échoué en finale il y a 8 ans, quand l'autre deviendrait le premier depuis 60 ans à remporter deux fois le Mondial à un âge aussi précoce (il aura 24 ans le 20 décembre, deux jours après la finale).

Les deux stars ont aussi une particularité commune. Elles sont toutes les deux sous contrat avec le PSG, qui se frotte les mains. Comme à chaque compétition internationale qu'elle organise, la FIFA alloue un forfait par joueur de 10 000 dollars, à multiplier par le nombre de jours de présence, depuis le début de la préparation. Et cela concerne «tous les clubs auprès desquels le joueur a évolué au cours des deux années précédant la compétition.» Autant dire que pour des clubs ayant plusieurs éléments au Qatar, la note peut grimper très vite.

Le PSG prend le gros lot

C'est le cas pour 21 formations françaises, qui vont toucher 12,1 M€ dans l'ensemble. Évidemment, elles ne sont pas toutes sur un même pied d'égalité puisque le PSG (11 joueurs présents au Mondial) se taille la part du lion avec un chèque de 3,142 M€. L'Equipe explique dans son édition du jour qu'un joueur comme Paredes va rapporter de l'argent au club de la capitale, alors qu'il porte actuellement les couleurs de la Juventus. Rien que pour un élément atteignant la finale, c'est un chèque de 350 000 euros qui tombe dans les caisses, à condition que le joueur ait passé les deux dernières années au club.

Monaco et l'OM sont eux aussi bien lotis. Ils doivent respectivement empocher 1,460 et 1,427 M€. Le Stade Rennais bénéficiera de son côté de 1,243 M€ grâce à ses 8 joueurs présents au Mondial, notamment Mandanda et Majer, toujours en lice. 706 000 euros attendent l'OL, tandis que le FC Nantes, par exemple, va obtenir les deux tiers de la dotation complète (les fameux 350 000 euros) de Randal Kolo Muani. Même Angers sourit avec Boufal et Ounahi car 565 000 euros vont arriver dans les caisses du club.