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Officiel Ligue 1

C’est terminé entre Nice et Florian Maurice

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Florien Maurice, le directeur sportif de l'OGC Nice @Maxppp

C’était attendu, c’est désormais officiel. Deux ans après son arrivée sur la French Riviera, Florian Maurice quitte ses fonctions de directeur sportif des Aiglons. Reste maintenant à savoir qui le remplacera, Grégory Lorenzi étant parti à l’OM.

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«L’OGC Nice et Florian Maurice ont décidé, d’un commun accord, de mettre un terme à leur collaboration. Arrivé au club à l’été 2024 au poste de Directeur sportif, Florian Maurice aura accompagné l’OGC Nice durant deux saisons, mettant son engagement au service du projet sportif du Gym. L’ensemble du club tient à remercier Florian Maurice pour le travail accompli, son professionnalisme et son investissement quotidien tout au long de ces deux saisons passées sous les couleurs rouge et noir», indiquent les Aiglons dans leur communiqué.

Pub. le - MAJ le
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