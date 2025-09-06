PSG : comment Luis Enrique peut compenser les absences d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué

Cette première trêve internationale de la saison aura fait beaucoup de mal au Paris Saint-Germain. Si la blessure de Fabian Ruiz, qui a finalement quitté le rassemblement de l’Espagne, ne semble pas trop grave, le club parisien a annoncé celle, plus surprenante, de son entraîneur Luis Enrique. Le coach ibérique s’est fracturé la clavicule, ce vendredi, après une chute de vélo. Dans la même soirée, Désiré Doué — touché au mollet — et Ousmane Dembélé — blessé à l’ischio droit — ont dû céder leur place lors d’Ukraine-France (0-2). Deux coups durs pour le PSG qui devra faire sans son milieu offensif de 20 ans, pour les trois prochaines semaines, et sans son numéro 10, pour au minimum six.

De quoi provoquer un vrai casse-tête à Luis Enrique, alors que se profile le retour de la Ligue des Champions, avec la réception de l’Atalanta (le 17 septembre) et le déplacement à Barcelone (le 1er octobre). Le technicien espagnol sait à quel point son équipe perd en fluidité offensive sans Dembélé, dont le pressing, les décalages et l’impact dans les un-contre-un sont indispensables. Si Doué était apte, l’ex-coach du Barça l’aurait sans doute repositionné en faux numéro 9. Un rôle qu’il connaît très bien, puisqu’il a déjà joué à cette position, cet été, contre le Bayern (0-2), en quart de finale de la Coupe du monde des Clubs. Mais son absence complique encore la donne.

Des alternatives variées

Néanmoins, Luis Enrique dispose de plusieurs éléments dans son effectif pour compenser l’absence des deux Français. L’option la plus évidente consisterait à partir avec Khvicha Kvaratskhelia et Bradley Barcola, tous deux capables de faire des différences, sur les ailes. À chaque fois que l’international géorgien et l’ancien Lyonnais ont été alignés ensemble, ils n’ont cessé de permuter entre la gauche et la droite. Pour les accompagner, Gonçalo Ramos semble être le remplaçant naturel d’Ousmane Dembélé dans l’axe. Contrairement à ce dernier, le Portugais est un pur 9. Il donnerait alors au PSG une solution plus traditionnelle, capable de peser face aux défenses adverses dans la surface.

Cependant, pour les accompagner, Luis Enrique pourrait faire jouer son imagination. Par le passé, l’entraîneur parisien a déjà privilégié d’autres profils de faux 9 pour pallier l’absence du natif d’Évreux et garder un certain liant entre le milieu de terrain et l’attaque. Contre Manchester City (4-2) en janvier dernier, Kang-in Lee avait pris la place de Dembélé, trop juste physiquement pour démarrer. En demi-finale retour de C1 la saison passée, Luis Enrique avait aligné d’entrée contre Arsenal (2-1), une attaque Doué-Barcola-Kvaratskhelia, avec l’ancien Lyonnais dans ce rôle.

Les prochaines rencontres en championnat, face à Lens (le 14 septembre), l’OM (le 21 septembre) et Auxerre (le 27 septembre) devraient permettre d’avoir un aperçu sur l’animation offensive qu’utilisera le PSG. Même si face aux Lensois et Auxerrois, une rotation n’est pas à exclure, avec Ibrahim Mbaye et Senny Mayulu, qui fera son retour dans le groupe après la trêve. Une chose est sûre : aucun risque ne sera pris avec Doué et Dembélé et ils ne feront leur retour dans le groupe, qu’une fois remis à 100%. Cette période sans les deux anciens Rennais sera aussi l’opportunité de tester la profondeur du banc parisien, après un été sans recrue sur le front de l’attaque.