Le FC Barcelone a perdu 40 millions d’euros !

Jusque-là, le FC Barcelone réalise un bon début de saison. Deuxièmes de Liga, les Catalans sont premiers de leur groupe en Ligue des Champions après avoir remporté leurs deux premiers matches contre Antwerp et Porto. De plus, leur mercato estival a porté ses fruits car les arrivées d’Ilkay Gundogan, Joao Felix et Joao Cancelo ont apporté une vraie plus-value sportive à l’escouade de Xavi. Pourtant, ce marché des transferts réussi a été compliqué à mettre en place à cause des nombreuses difficultés financières du club culé.

Ce vendredi, Marca nous informe de l’une des autres difficultés rencontrées par les dirigeants barcelonais. En effet, le Barça a perdu 40 millions d’euros cet été. Les Barça Studios devaient être vendus à Libero, un fonds allemand censé payer pour l’achat de ces studios, avant la fin du mercato. Finalement, alors que les Allemands n’ont pas tenu leur promesse, les pensionnaires du Camp Nou n’ont reçu que 20 millions de la part de leurs homologues. Pour rappel, 60 millions étaient demandés par les dirigeants catalans. Pour le moment, Libero n’a toujours pas payé.