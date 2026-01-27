Menu Rechercher
L’OM officialise l’arrivée de Victor Joseph

Par Samuel Zemour
Supporters OM à l'Orange Vélodrome @Maxppp

Comme cela avait été annoncé, le prometteur milieu offensif Victor Joseph était à un pas de l’Olympique de Marseille. Considéré comme l’un des plus gros potentiels de sa génération dans l’Hexagone, l’international haïtien U20 a décidé de quitter le FC Sochaux pour tenter l’aventure chez le club phocéen. Un mouvement officialisé ce mardi pour Victor Joseph, qui rejoindra la Pro D2.

Olympique de Marseille
𝗩𝗶𝗰𝘁𝗼𝗿 𝗝𝗼𝘀𝗲𝗽𝗵 rejoint l'Olympique de Marseille. 🔵⚪️

«L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer l’arrivée du milieu offensif en provenance du FC Sochaux-Montbéliard, Victor Joseph. Notre équipe Pro 2 enregistre le renfort d’un joueur dans le secteur offensif avec l’arrivée de Victor Joseph. Il rejoint aujourd’hui l’Olympique de Marseille et l’équipe Pro 2 de Romain Ferrier pour y apporter sa jeune expérience et développer ses qualités», explique le communiqué de l’OM. Il n’a joué que 7 petites minutes en National cette saison, lors de ses trois entrées en jeu, et a également disputé trois matches de Coupe de France.

