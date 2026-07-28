Man City donne des nouvelles de Rodri

Manchester City a officiellement donné des nouvelles de Rodri. Alors que le milieu espagnol de 30 ans est au cœur de nombreuses rumeurs l’envoyant au Real Madrid, les Cityzens ont confirmé ce lundi que leur joueur avait subi avec succès une intervention chirurgicale mineure au dos. Le club précise que le Ballon d’Or 2024 ressentait une gêne depuis un certain temps et que cette opération avait pour objectif de mettre un terme à ce problème.

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Manchester City can confirm Rodri has undergone successful minor back surgery.



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Rodri (30 ans) va désormais entamer une courte période de rééducation avant de retrouver le groupe d’Enzo Maresca. « Tout le club lui souhaite un prompt rétablissement », a indiqué Manchester City dans un communiqué, promettant de communiquer sur l’évolution de son état de santé. Cette intervention explique notamment son absence de la tournée estivale des Cityzens en Asie, alors que son avenir continue d’alimenter les spéculations malgré l’intérêt persistant du Real Madrid et le retrait du PSG dans ce dossier.