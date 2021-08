Serie A : la Lazio Rome domine Empoli, l'Atalanta s'en sort bien contre le Torino

C’était le retour de la Serie A ce samedi. La Lazio Rome se déplaçait sur la pelouse d’Empoli, Milinkovic-Savic et Immobile étaient titulaires, tout comme Pedro, pour les Biancocelesti. Romagnoli et Crutone étaient eux présents dans le onze de départ du promu, qui ouvrait rapidement le score par l’intermédiaire de Bandinelli (1-0, 4e). Mais la Lazio réagissait quasiment sur l'action suivante, Milinkovic-Savic reprenait un centre d’Anderson et égalisait de la tête (1-1, 6e). Le Serbe devenait passeur pour le deuxième but des Romains, inscrit par Lazzari (1-2, 32e). Juste avant la mi-temps, Immobile transformait un penalty obtenu par Acerbi et permettait à son équipe de faire le break (1-3, 41e). Le second acte était plus calme, malgré quelques occasions pour Empoli, notamment une frappe sur la barre (92e), et les deux équipes se quittaient sur ce score de 1-3.

L’Atalanta était également en déplacement pour affronter le Torino, avec Ilicic et Muriel titulaire à la pointe de l’attaque. Côté turinois, Rodriguez et l’ancien Nantais Djidji débutaient la rencontre. Muriel donnait l’avantage au club de Bergame dès les premières minutes du match. Parti du côté droit, il rentrait à l’intérieur et envoyait une magnifique frappe pied gauche qui allait se loger dans la lucarne et trompait le gardien adverse (0-1, 6e). Le Torino manquait deux opportunités de revenir au score avant la mi-temps (34e, 43e), mais Musso repoussait les deux tentatives. Il fallait attendre la deuxième mi-temps pour que le Toro concrétise ses occasions. Rentré en jeu à la place de Sanabria, Belotti égalisait d’une frappe déviée depuis l’entrée de la surface (1-1, 79e). Dans le temps additionnel, Bergame repassait devant grâce à Piccoli (1-2, 93e) et arrachait la victoire. Malgré 19 frappes pour le Torino, contre six pour l'Atalanta, les hommes de Gian Piero Gasperini s'imposaient et obtenaient leur première victoire de la saison.

Le classement de la Serie A