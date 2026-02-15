Ligue 1
Le bijou de Noah Nartey pour offrir la victoire à l’OL
En clôture de la 22e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais, troisième au coup d’envoi, accueillait l’OGC Nice, quatorzième, sous les yeux de Rayan Cherki. Une rencontre qui a finalement tourné à l’avantage des Gones, plus que jamais sur le podium.
La course de Pavel Šulc est exceptionnelle, la finition de Noah Nartey est clinique.
Après l’ouverture du score de Tolisso en fin de première période, Noah Nartey a fait le break au retour des vestiaires. Au terme d’un nouveau rush solitaire XXL, Sulc servait le milieu offensif danois en retrait, qui feintait la défense niçoise avant de fusiller Dupé à bout portant (2-0, 64e).
