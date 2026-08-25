FIFA : Infantino veut sauver sa peau avec les petites nations

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a lancé un nouvel appel en faveur des nations moins puissantes du football mondial. Après une rencontre en République dominicaine avec les représentants de la Caribbean Football Union, le dirigeant italo-suisse a insisté sur la nécessité de réduire l’écart qui existe aujourd’hui entre les grandes puissances et les autres pays. « Certains, malheureusement, n’ont pas besoin ni ne veulent que les autres grandissent, mais nous devons réduire cet écart entre les grands pays, les très grands pays, et tous les autres », a déclaré Infantino, dans des propos rapportés par Marca. Un message qui intervient alors que le président de la FIFA cherche à renforcer son soutien auprès des fédérations de petites nations, notamment dans la région des Caraïbes.

La suite après cette publicité

Infantino a également défendu la nécessité d’attirer davantage d’investissements afin de permettre au football de se développer sur l’ensemble de la planète. « Les grands acteurs font un excellent travail et devraient continuer à grandir, mais nous devons trouver des investissements pour tous, en offrant des opportunités et des ressources au football mondial. C’est ce que nous avons essayé de faire ces dix dernières années, ces dix dernières semaines et que nous continuerons à faire dans les années à venir », a-t-il expliqué. Interrogé sur les polémiques entourant le projet de vente de parts de la Coupe du monde à des investisseurs privés, le patron de la FIFA a également assuré qu’il était important « d’être entendu, de prêter attention et de pouvoir exprimer ce que l’on ressent », tout en se disant « très heureux du soutien reçu » dans les Caraïbes.