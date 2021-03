Pourquoi il ne faut absolument pas rater PSG-Barça

Après la folle victoire du PSG au Camp Nou 1-4, place au 1/8e de finale retour de la Ligue des Champions. Après avoir brisé la malédiction des 1/8e de finale et terminer en finale de la compétition face au Bayern Munich, le PSG va tenter d’arracher sa qualification au Parc des Princes face à une formation barcelonaise qui n’entend rien lâcher et jouer sa chance à fond. En dépit du lourd score du match aller, cette rencontre, qui promet encore des buts, est à ne pas rater, et ce pour plusieurs raisons.

La suite après cette publicité

4 raisons de ne pas rater Barça-PSG

La plus évidente est bien évidemment le spectre de la remontada qui plane au-dessus de la bande à Mauricio Pochettino. Bien que largement favori, le PSG a déjà prouvé par le passé qu’il était capable de déjouer totalement lorsqu’un résultat était en sa faveur, notamment à l’extérieur. L’élimination au Parc des Princes 3-1 en ayant gagné 0-2 à Old Trafford en 2019 en est le parfait exemple. Et que dire de la remontada d’il y a quatre ans et la correction 6-1 au Camp Nou après avoir gagné 4-0 au Parc. Un but rapide de Lionel Messi ou d’Ousmane Dembelé pourrait totalement enflammer la rencontre.

Mais si Paris peut craindre encaisser des buts, il peut espérer en marquer aussi puisque Gérard Piqué sera de nouveau absent après avoir rechuté ces derniers jours. Le Barça pourrait ainsi aligner la même défense qu’au match aller, celle qui avait pris l’eau devant Kylian Mbappé. Le bourreau des Catalans au match aller sera là et pourra compter sur le retour d'Angel Di Maria. Quant à Neymar, qui faisait le forcing pour retrouver son ancienne équipe, il est trop juste et ne retrouvera pas son ami Lionel Messi qui va fouler de nouveau le Parc des Princes, peut-être son futur jardin. La Pulga, buteur au match aller sur penalty, est remonté comme un coucou et voudra tout faire pour renverser la vapeur et ainsi conserver une chance de remporter une nouvelle coupe aux grandes oreilles. Une raison de plus de suivre cette rencontre.

Un PSG-Barça débridé et spectaculaire

Si vous hésitez encore, sachez que l’on devrait donc assister à un match débridé et spectaculaire entre deux formations qui ont tout intérêt à ne pas fermer le jeu et qui ne sont pas vraiment programmées pour attendre leur adversaire. La remontada du Barça, la possible dernière sortie de Lionel Messi avec le Barça en Ligue des Champions, le retour du duo Di Maria-Mbappé et l’émotion des grandes soirées européennes de la mythique enceinte de la Porte d'Auteuil, autant d’arguments qui font de ce PSG-Barça un match incontournable de ce début d’année 2021 !

Et pour ne rien rater de ce spectacle unique, une seule solution : profiter de l’offre RMC Sport qui vous permet d’accéder en direct à toutes les rencontres de la Ligue des Champions en exclusivité pour seulement 19 € avec un engagement de 12 mois. Pour en profiter, rendez-vous ici.