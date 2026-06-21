Espagne-Arabie saoudite : les compositions officielles

Après son nul surprise face au Cap-Vert lundi (0-0), la Roja doit passer la vitesse supérieure et véritablement entrer dans sa Coupe du Monde cet après-midi contre une Arabie saoudite qui a elle vaillamment résisté contre l’Uruguay lors de la 1re journée (1-1).

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Entré en cours de jeu il y a 6 jours pour les 20 dernières minutes, Lamine Yamal, remis de sa blessure à la cuisse contractée fin avril, est titularisé par Luis De La Fuenta sur l’aile droite de son 4-2-3-1, à la place de Ferran Torres, avec pour mission de porter les Ibériques derrière lui. C’est l’un des 4 changements dans la composition : Dani Olmo et Alex Baena remplacent Fabian Ruiz et Gavi, tandis que Pedro Porro relaie Marcos Llorente au poste de latéral droit.

Du côté des Saoudiens, leur sélectionneur grec Giorgos Donis a décidé de passer à une défense à 5 malgré la réussite du 4-4-2 qui a tenu tête à l’Uruguay et aligne Ali Lajami afin de renforcer la charnière centrale. Au milieu, Nasser Al-Dawsari intègre la composition, soutenu par Al-Juwayr et Al-Khaibari. Ce sera l’opportunité de voir si dans le but, Mohammed Al-Owais réitérera sa superbe performance de la 1re journée (9 arrêts), alors que le défenseur central Abdulelah Al-Amri, buteur face à la Céleste, sera encore recherché sur les rares opportunités dont devraient bénéficier les Faucons arabes.

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Les compositions officielles :

Espagne :

Arabie saoudite :

Dimanche 21 juin

Belgique - Iran (21h) sur beIN Sports 1 et M6

Uruguay - Cap-Vert (0h) sur beIN Sports 1

Lundi 22 juin