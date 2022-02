OM : les raisons du divorce entre Arkadiusz Milik et Jorge Sampaoli

La suite après cette publicité

Rien ne va plus entre Jorge Sampaoli et son attaquant polonais Arkadiusz Milik. Le second ne comprend pas les choix du premier de ne pas toujours le faire jouer, lui qui est censé être le buteur maison, celui qui est à la finition. Depuis quelques matchs, la réussite et la forme de l'ancien Napolitain sont revenues après une première partie de saison compliquée, rythmée entre blessure et méforme, mais paradoxalement, sa relation avec son coach s'est largement détériorée.

Mais comment les deux en sont arrivés là ? L'Équipe évoque dans ses colonnes un premier couac lors du retour de blessure du joueur. Sans lui, le collectif brille comme contre Monaco et Rennes (victoire 2-0 à chaque fois) et il doit batailler pour retrouver sa place. Il ne s'y attendait probablement pas et sent également qu'il y a comme un problème. Lors d'une discussion avec Sampaoli, ce dernier lui explique que l'équipe est mieux couverte à la perte du ballon sans lui. Il y a quelque chose de logique à cela. Il doit encore retrouver toute sa dimension physique après de longs mois sans jouer.

La tension est montée doucement

On lui fait observer quelques séances vidéo pour lui expliquer les déplacements nécessaires. Il accepte à reculons. En décembre, alors qu'il est remplaçant à Nantes (victoire 1-0, entré à 20 minutes de la fin) et à Strasbourg (victoire 2-0 sans entrer en jeu), Milik voit ses partenaires convaincre dans le jeu. Peu à peu, il devient moins indispensable, lui qui avait signé à l'OM dans le but de se relancer pour s'en aller ensuite vers un plus grand club européen, vers l'Italie notamment. C'est manqué pour le moment.

Pourtant ces dernières semaines, le Polonais retrouve le chemin du but (11 depuis le 19 décembre). Quelques jours après une première déclaration un peu curieuse suite au match de Metz où il offre le but de la victoire, il est remplacé à la 68e après un doublé contre Qarabag et explose en même temps que la bouteille se trouvant sur son chemin. Sampaoli botte une première fois en touche après la victoire en C4, puis finit par s'expliquer lors de la conférence de presse suivante, hier.

«On a l'impression que les joueurs cherchent des excuses pour ne pas être heureux. On a peut-être pas bien joué, mais il a marqué deux buts. Ce n'est pas à moi de lui dire, il doit peut-être aller voir d'autres gens pour dire s'il n'est pas heureux», répond le tacticien argentin. 2e du championnat et bien parti pour se hisser en 8e de finale de Ligue Europa Conférence, l'OM vit pourtant des heures compliquées. Il ne faudrait pas que ce genre d'incident se répercute sur les résultats.