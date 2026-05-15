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Bayern Munich : Manuel Neuer rempile jusqu’en 2027

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Manuel Neuer @Maxppp

C’était attendu depuis plusieurs semaines, c’est désormais officiel. Du haut de ses 40 ans, Manuel Neuer va continuer encore au moins une saison supplémentaire avec le Bayern Munich. Alors qu’il arrivait à la fin de son contrat cet été, le portier bavarois a signé un nouveau contrat jusqu’en 2027. Le club allemand a officialisé la nouvelle ce vendredi.

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🗣️ Jan-Christian Dreesen: "Über diesen Torwart, diesen Kapitän und diese Persönlichkeit wird man noch in vielen Jahren sprechen. Wir freuen uns sehr, dass er und Sven Ulreich, die Verlässlichkeit in Person, eine weitere Saison bei uns bleiben. Dieses Torwart-Duo ist eines für die Geschichtsbücher."
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« J’ai fait une très bonne Coupe du Monde des Clubs ; la préparation intensive de l’été dernier m’a fait beaucoup de bien. J’ai aussi pu prendre régulièrement du temps pour mon corps et ma santé. Ensuite, nous avons bien commencé avec la victoire en Supercoupe et réalisé une très bonne première moitié de saison. Nous nous sommes encore plus soudés en tant qu’équipe. Dès le début, tout s’est parfaitement enchaîné cette saison. Y compris le staff technique : ce que nous faisons sur le terrain chaque jour, l’ambiance dans les vestiaires, la motivation et l’énergie qui règnent dans l’équipe – tout cela nous a permis de réaliser une saison réussie, de jouer un beau football et de prendre un réel plaisir à aller à Säbener Straße tous les jours. C’est ainsi que ma décision s’est finalement imposée», a expliqué Neuer. Le Bayern Munich a également prolongé le contrat de son second gardien Sven Ulreich jusqu’en 2027 aussi.

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