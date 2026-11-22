La situation de Jamal Musiala suscite une vive inquiétude au Bayern Munich. Selon les informations de BILD, le milieu offensif allemand aurait subi une nouvelle crise d’absence lundi dernier, soit sa deuxième rechute depuis son effondrement lors d’un match amical à Heidenheim, à la mi-août. Un nouvel épisode qui intervient alors que son traitement médicamenteux avait déjà été ajusté à plusieurs reprises, sans parvenir pour l’instant à stabiliser sa situation.

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Cette nouvelle rechute aurait placé la direction bavaroise en état d’alerte maximale. Le conseil de surveillance du club s’est d’ailleurs réuni le même soir pour discuter de la marche à suivre concernant le joueur. Après Uli Hoeneß, le PDG Jan-Christian Dreesen puis Karl-Heinz Rummenigge ont également pris publiquement la parole. Trouver le traitement médicamenteux adapté à Musiala reste un véritable défi pour le Bayern, qui avance désormais avec une grande prudence, au point de remettre en cause l’avenir du joueur en Bavière…