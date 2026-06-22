Allemagne : la CdM 2026 est terminée pour Nico Schlotterbeck !

Ce week-end, l’Allemagne a trouvé les ressources pour renverser la Côte d’Ivoire (2-1). Malheureusement pour Julian Nagelsmann, son équipe a perdu un de ses piliers en route : le défenseur Nico Schlotterbeck. Sorti sur blessure pendant la rencontre, le joueur du Borussia Dortmund attendait les résultats de son IRM. Et les nouvelles sont très mauvaises. Sky Germany et Bild annoncent en chœur que Schlotterbeck s’est déchiré le ligament interne de la cheville. Résultat : au moins huit semaines d’indisponibilité. La fédération allemande (DFB) vient de confirmer que la Coupe du Monde 2026 est terminée pour Nico Schlotterbeck.

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«Le joueur de l’équipe nationale, Nico Schlotterbeck, s’est blessé au ligament collatéral médial de la cheville gauche lors de la victoire 2-1 de l’Allemagne face à la Côte d’Ivoire, samedi, pour le deuxième match de poule de la Coupe du Monde 2026 à Toronto. Il sera indisponible pendant plusieurs mois. Cette blessure a été confirmée dimanche par des examens à Winston-Salem, où l’équipe nationale est basée pour la Coupe du Monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le défenseur du Borussia Dortmund, finaliste de la Coupe du Monde, restera pour le moment avec l’équipe aux États-Unis», peut-on lire sur le site officiel de la DFB.