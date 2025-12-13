Menu Rechercher
PSG : Thiago Silva revient sur le surnom qu’il n’a jamais digéré

Dans un entretien accordé à France Football, Thiago Silva est revenu sur les critiques dont il a été la cible tout au long de sa carrière, en particulier au PSG. Le défenseur brésilien, aujourd’hui à Fluminense, explique que certaines attaques étaient injustifiées et qu’elles lui ont souvent pesé : « J’en ai reçu un paquet de critiques durant ma carrière, certaines justifiées, d’autres non. Ce n’est pas facile à surmonter. Au PSG, ça me rendait triste. Quand on se faisait éliminer de la C1, il fallait trouver un coupable et ça me retombait dessus, en tant que capitaine. Les supporters parlaient du "chorão" (pleureuse), disaient que j’étais faible mentalement. »

Brésil et qu’il entendait encore ce surnom lors de ses déplacements : *« Thiago t’as pas de mental, Thiago tu ne fais que pleurer. »* Avant son départ de Chelsea en 2024, [Thiago Silva estimait déjà ne pas être reconnu à sa juste valeur dans son propre pays](https://www.footmercato.net/a8908917678831526299-thiago-silva-pense-etre-vu-comme-un-pleurnicheur-au-bresil).
