L’OL veut prolonger Corentin Tolisso

Capitaine de l’OL depuis le départ d’Alexandre Lacazette en fin de saison dernière, Corentin Tolisso répond largement présent. Le milieu de terrain enchaîne les performances de haut niveau, peu importe son poste. Ses statistiques le prouvent avec 7 buts et 2 passes décisives en 24 matchs toutes compétitions confondues. À 31 ans, il demeure un membre essentiel de Paulo Fonseca et son club au point que des négociations vont bientôt démarrer pour une prolongation.

La suite après cette publicité

«Corentin est dans le projet, c’est notre capitaine. Des discussions vont avancer dans les prochaines semaines», assure Matthieu Louis-Jean sur les ondes de RMC ce soir. Sous contrat jusqu’en 2027, Tolisso espère convaincre le sélectionneur des Bleus pour le prochain Mondial. «Je ne peux pas croire qu’il ne veut pas aller à la Coupe du Monde. C’est un choix de Didier Deschamps mais je pense qu’il a les qualités», estime le directeur technique lyonnais.