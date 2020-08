Manchester United dévoile son nouveau maillot domicile pour 2020/2021

C'est sans doute le maillot le plus attendu dans le monde chaque année ! Ce fut le cas notamment en 2019 avec plus de 3 millions de maillots vendus. Le maillot domicile de Manchester United est donc un incontournable et adidas, l'équipementier du club, le sait bien.

Pour 2020/2021, l'équipementier allemand a décidé de dévoiler une tenue un peu plus originale que la précédente puisque que l'on peut voir un imprimé inhabituel.

La couleur principale du nouveau maillot que porteront les coéquipiers de Rashford et Martial à Old Trafford est évidemment le rouge mais il est accompagné d'un imprimé avec des petits traits horizontaux jaunes et noirs, de taille différente, qui s'étalent un peu partout. L'équipe de créateurs adidas a réalisé ce design grâce à une technique innovante de teinture dite "space dye", qui permet de teindre des fils séparément et sur des longueurs différentes.

On retrouve des bandes blanches sur les épaules et sur les logos des sponsors "Chevrolet" et "Kohler", sur la manche gauche du maillot tandis que le col est rond et rouge. Ce nouveau maillot domicile de Manchester United bénéficie d'innovations technologiques, comme HEAT.RDY – KEEP COOL, qui permet au joueur de rester au frais, au sec tout au long d'un match. Le maillot replica propose des avantages similaires via l"AEROREADY – FEEL READY.

Un short blanc et des chaussettes noires, également ornés du même motif fileté, complètent cette nouvelle tenue qui sera portée sur le terrain pour la première fois ce mercredi 5 août pour le huitième de finale retour de la Ligue Europa contre Lask.