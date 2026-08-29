Monaco revient à la charge pour Djeidi Gassama

Six mois plus tard, Monaco n’a pas oublié Djeidi Gassama. Le joueur formé à Brest puis au PSG, qui avait même été champion de France avec le club de la capitale en 2022, est toujours sur les radars monégasques. Ces derniers jours, nous vous révélions que Gassama avait fait l’objet de deux offres de Monza et de Parme en Serie A. Estimées autour de 7 millions d’euros, elles avaient été rejetées par les Rangers, qui en attendaient plus pour leur ailier gauche de 22 ans.

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En parallèle, Monaco a avancé ses pions et sait désormais à quoi s’en tenir : le club écossais attend au moins 10 millions d’euros pour son international mauritanien (3 sélections). Les Rangers sont vendeurs mais n’ont pas l’intention de brader un joueur sur une bonne dynamique, arrivé pour 2,4 millions d’euros il y a un an après un passage en Championship à Sheffield Wednesday (84 matchs, 12 buts, 4 passes décisives). Pour rappel, Gassama est sous contrat jusqu’en 2029 avec les Rangers.