Premier League : Manchester City fait tomber Arsenal et relance tout dans la course au titre

Alors que la 33e journée de Premier League se disputait ce dimanche, ce Manchester City-Arsenal avait déjà des allures de finale pour le titre. Avec six points de retard mais un match en moins (contre Crystal Palace), les Citizens avaient l’occasion de revenir pleinement dans la course en s’imposant à domicile, après la récente défaite des Gunners contre Bournemouth. De leur côté, les Londoniens pouvaient lever tous les doutes en allant chercher une victoire qui les rapprocherait d’un titre attendu depuis 2004.

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Un festival de Cherki et une boulette de Donnarumma

Pour l’occasion, Pep Guardiola alignait Khusanov, Silva, Semenyo, Doku, Haaland et Cherki, ce dernier s’offrant le premier frisson du match en trouvant le poteau de Raya (5e). Bien entrés dans la rencontre, les Cityzens imposaient leur rythme et, sur une nouvelle action dangereuse, Nunes servait Cherki, auteur d’un sublime numéro dans la surface pour ouvrir le score (1-0, 16e). Un but magnifique que l’Etihad Stadium n’aura pas savouré longtemps. Quelques instants plus tard, Arsenal égalisait sur une énorme erreur de Gianluigi Donnarumma.

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Pourtant sans pression dans sa surface, le portier italien tardait à dégager et voyait Kai Havertz contrer sa tentative, le ballon terminant sa course au fond des filets (1-1, 18e). Tout était à refaire, mais les Mancuniens perdaient peu à peu le fil, incapables de se montrer dangereux dans la surface de Raya, à l’image d’un Semenyo en difficulté. La seconde période était plus ouverte, avec deux grosses occasions pour City : une frappe d’Haaland sur le poteau (49e), puis une tentative de Doku bien repoussée par Raya (54e).

Arsenal est toujours leader

Ces occasions redonnaient espoir aux Gunners, enfin dangereux à l’heure de jeu. Arsenal haussait le ton et obligeait Donnarumma à se rattraper avec un double arrêt face à Martinelli et Havertz (60e), avant qu’une frappe d’Eze ne trouve le poteau (62e). Le gardien italien se rachetait ainsi de son erreur initiale et lançait même une action conclue par Haaland, qui redonnait l’avantage aux siens (2-1, 65e). Mais Arsenal ne lâchait pas, et Donnarumma était encore sauvé par son poteau sur une tête de Gabriel (73e).

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Très engagé, le défenseur des Gunners a d’ailleurs frôlé l’expulsion après un coup de tête sur Haaland, ce qui a quelque peu haché la fin de rencontre. Incapables d’égaliser malgré une ultime tête d’Havertz juste au-dessus de la transversale de Donnarumma (90e+6), les hommes de Mikel Arteta s’inclinent donc et voient Manchester City revenir à trois points, avec un match en retard contre les Eagles. Arsenal reste toujours leader de Premier League avant de recevoir Newcastle, mais le moindre faux pas pourrait s’avérer décisif lors des cinq dernières journées.